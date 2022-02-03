Абубакара Янгулбаева обрадовало видео с отречением дяди

03 февраля 2022, 22:34

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Видео, на котором Сайд-Амин Янгулбаев отрекается от своих родных во время митинга в селении Гойты, утешило и обрадовало его племянника Абубакара Янгулбаева. Это видео свидетельствует о том, что подвергшийся похищению дядя жив, пояснил Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. В частности, на митинге выступил Сайд-Амин Янгулбаев, который приходится братом Сайди Янгулбаеву. Часть пользователей, комментируя сегодня сюжет о митинге на странице телекомпании в Instagram, потребовала освободить Зарему Мусаеву.

20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Он обвинил их в организации террористической сети и поддержке терроризма, потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев с дочерью покинули страну. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

"По сети разлетелся материал ЧГТРК, в котором мой дядя, которого похитили в прошлом году (2021) и о котором я до сегодняшнего дня ничего не слышал, якобы отрекается от меня. От «врага народа». Когда я смотрел это видео, то непроизвольно улыбался. Первая мысль, которая посетила мою голову: «Он жив»", - написал сегодня Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что "безумно рад" был увидеть своего дядю. "Я знаю, что он не отречется от меня, так же, как и я — от него. Мы все любим и уважаем друг друга, и в сказанное в том видео я не верю", - подытожил Янгулбаев

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2021 года юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев, сообщил, что его родные по материнской и отцовской линии были похищены. Впоследствии родственников отпустили, кроме двоих дядей по отцу - Сайд-Амина и Сайд-Ахмеда Янгулбаевых, рассказал 18 января Абубакар Янгулбаев. Видео с митинга ЧГТРК, где Сайд-Амин Янгулбаев отрекается от родных, не может служить доказательством его освобождения, а Абубакар Янгулбаев, реагируя на это видео, не сообщил, находится ли его дядя на свободе.

В декабре 2021 года о похищениях родственников в Чечне сообщали также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 3 ферваля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена мать Янгулбаева Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. О серии похищений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.