Сайди Янгулбаев оценил шансы обжаловать отмену неприкосновенности

05 февраля 2022, 01:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Квалификационная коллегия судей России отменит решение о прекращении отставки, если будет руководствоваться законом, так как в Чечне не был соблюден порядок этой процедуры, заявил Сайди Янгулбаев. Поводом для рассмотрения вопроса о прекращении отставки судьи не может быть обращение чиновника, заявил "Кавказскому узлу" федеральный судья в отставке Сергей Пашин, комментируя жалобу министра печати Чечни Ахмеда Дудаева в Совет судей.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля квалификационная коллегия судей Чечни прекратила отставку бывшего судьи Сайди Янгулбаева, таким образом лишив его неприкосновенности. Федеральный судья в отставке Сергей Пашин пояснил, что квалификационная коллегия Верховного суда Чечни может самостоятельно отозвать статус судьи, но это решение может быть оспорено в квалификационной коллегии судей России. Сайди Янгулбаев заявил, что решение квалификационной коллегии судей Чечни противоречит закону и будет обжаловано. Судебная система в Чечне полностью утратила независимость, констатировал он.

В ноябре 2015 года среднего сына Янгулбаевых Ибрагима вместе с отцом и братом привезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где избили за ведение группы в соцсети "ВКонтакте", глава Чечни объявил Ибрагиму кровную месть. Отца, Сайди Янгулбаева, под угрозой смерти Ибрагима, вынудили уйти в отставку с должности федерального судьи Верховного суда Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

На заседании квалификационной коллегии судей Чечни верховный судья республики Алавдин Гардалоев сообщил, что 21 января 2022 года в Совет судей обратился министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, сообщила 4 февраля "Чечня Сегодня".

"В обосновании обращения министра Дудаева указывается, что судья в отставке Янгулбаев и члены его семьи причастны к распространению текстовых и аудиосообщений, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний", - говорится в сообщении.

Из материалов, которые предоставил Дудаев, следует, что Сайди Янгулбаев в соцсетях одобрительно высказывался по поводу избиения в Самбуле бывшего силовика из Чечни, а также публично оправдывает и одобряет экстремистские действия и высказывания своего сына Ибрагима Янгулбаева, говорится в публикации.

22 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал заявление, где обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и призвал их "уничтожить". "Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети", – заявил Кадыров.

"Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке", - объяснил Гардалоев свое представление в квалификационную коллегию судей Чечни о прекращении отставки Сайди Янгулбаева.

Сайди Янгулбаев считает, что оспорить решение о прекращении его отставки вполне реально. "Я не подпадаю ни под одно из оснований, по которым меня могли бы лишить спецстатуса, не имею иностранного гражданства или вида на жительство", - привело его слова издание "Кавказ.Реалии"*.

По словам Сайди Янгулбаева, при решении о прекращении его отставке не был соблюден порядок, предусмотренный законом о судьях («О статусе судей в РФ»). "Следственные органы, если намерены возбуждать уголовное дело, обращаются к генеральному прокурору России, тот выходит с представлением в высшую квалификационную коллегию судей РФ, чтобы дали согласие на возбуждение дела. И уже потом прекращаются полномочия или назначается отставка. Но в Чечне знают, что в Москве им согласия не дадут, и идут по легкому пути: обращаются в коллегию судей Чечни, а она находится под сапогом Кадырова и выполняет все указания. По закону о судьях меня должны уведомить, что вопрос о прекращении статуса вообще рассматривается, ознакомить с представлением председателя Верховного суда Чечни Гардалоева, а я должен написать возражения, и их тоже должны рассмотреть", - сказал он в интервью изданию Republic*.

Полномочия и отставка судьи в России могут быть приостановлены по решению суда, если он признает судью «безвестно отсутствующим», в отношении него возбудили уголовное дело или он баллотируется на выборах, говорится в статье 13 Закона «О статусе судей в РФ».

Сайди Янгулбаев сообщил, что адвокат должен получить решение о прекращении его отставки и обжаловать его в высшую квалификационную коллегию судей России. "Если там работают по закону, то моментально отменят решение о прекращении отставки", - отметил он.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин считает, что обращение министра печати не является поводом для рассмотрения вопроса о прекращении отставки судьи. «Если бы Совет судей выдвинул обвинение против судьи, тогда это могло и рассматриваться как законный повод. А обращение гражданина, министра – это лишь повод для того, чтобы квалификационная коллегия назначила комиссию, проверила соответствующие утверждения, вынесла свое решение по этому поводу. В этом случае судья должен был бы ознакомиться с этими материалами, дать объяснения. Если вот эта процедура не соблюдена, то и повод для рассмотрения незаконный. Следовательно, решение об отзыве отставки нельзя считать законным. Решение должно быть вынесено на основании законного повода, законного обращения и в рамках законной процедуры», - объяснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Гражданство иного государства или вид на жительство в другой стране – это одно их оснований для отзыва отставки, отмечает Пашин. «Это одно из возможных оснований. Но нанесение ущерба авторитету судебной власти, в том числе неосторожные заявления в прессе могут рассматриваться как проступки», - пояснил он.

Пашин отметил, что по открытым данным затруднительно сказать, есть нарушение или нет. "Но озвученные основания сформулированы недостаточно конкретно и в общих чертах. Учитывая законность поведения судьи, уместность поведения и то, нанес ли он ущерб представлению о независимости и достоинстве судебной власти, квалификационная коллегия, конечно, могла принять подобное решение по этому поводу", - сказал.

Пашин также сообщил, что у Янгулбаева есть 10 суток на обжалование решения.

Напомним, супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Адвокату впервые удалось посетить Зарему Мусаеву спустя две недели после похищения. В СИЗО Зарема Мусаева содержится в одиночной камере, она "еле ходит", ей дважды вызывали скорую помощь, рассказал адвокат Александр Караваев. Мусаева настаивает, что даже не видела силовика, нападение на которого ей вменяют, отметил он.

Новости о преследовании Кадыровым и его окружением семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".