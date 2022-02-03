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03 февраля 2022, 19:28

Сайди Янгулбаев назвал незаконным решение лишить его неприкосновенности

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение квалификационной коллегии судей Верховного суда Чечни о прекращении полномочий судьи в отставке противоречит закону и будет обжаловано, заявил Сайди Янгулбаев. Судебная система в Чечне полностью утратила независимость, констатировал он.

Как писал "Кавказский узел", квалификационная коллегия судей Чечни сегодня прекратила отставку бывшего судьи Сайди Янгулбаева, таким образом лишив его неприкосновенности. Федеральный судья в отставке Сергей Пашин пояснил, что квалификационная коллегия Верховного суда Чечни может самостоятельно отозвать статус судьи, но это решение может быть оспорено в Квалификационной коллегии судей России.

В ноябре 2015 года среднего сына Янгулбаевых Ибрагима вместе с отцом и братом привезли в резиденцию Рамзана Кадырова, где избили за ведение группы в соцсети "ВКонтакте", глава Чечни объявил Ибрагиму кровную месть. Отца, Сайди Янгулбаева, под угрозой смерти Ибрагима, вынудили уйти в отставку с должности федерального судьи Верховного суда Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Сайди Янгулбаев счел незаконным лишение его статуса судьи в отставке. "Прекращать этот статус нет никаких оснований. В законе это указано. Это можно делать, только если я получил гражданство или вид на жительство в другом государстве. Мы обжалуем это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России", — процитировало сегодня слова Сайди Янгулбаева РБК.

По его мнению, за лишением статуса судьи в отставке последует заявление о возбуждении дела. "Лишившись статуса судьи в отставке, я теряю неприкосновенность. Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело. Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова. Почему они не уходят с работы, я не знаю. Никакой независимости там нигде нет", - приводятся в публикации слова Янгулбаева.

Он отметил, что статуса судьи его лишили также с нарушением законодательства. "Когда меня лишали полномочий судьи, точно так же за один день собрали членов квалификационной коллегии в нарушение всех процессуальных норм. От них все что угодно можно ожидать", - заявил Сайди Янгулбаев.

Отставка судьи прекращается, если после его ухода были выявлены нарушения, допущенные им при исполнении полномочий, если он не исполнял запреты и ограничения, предусмотренные для судей о отставке, занимался деятельностью, несовместимой со статусом, нарушил закон об отставке судей или кодекс судейской этики,  в случае вступления в силу обвинительного приговора в отношении него, а также в случае смерти, следует из пункта 6 статьи 15 об отставке судей закона "О статусе судей в Российской Федерации".

Новости о преследовании Кадыровым и его окружением семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

Примечание:

"Родственники отреклись от Янгулбаевых на митинге в Гойты", "Кремль отдал на откуп Госдуме оценку слов Делимханова", "Адресатом митинга против Янгулбаевых в Грозном стал Кремль".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 февраля 2022, 20:46

03 февраля 2022, 20:20

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