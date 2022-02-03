Родственники отреклись от Янгулбаевых на митинге в Гойты

03 февраля 2022, 15:11

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Родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой на митинге в селении Гойты отреклись от своих родных и пообещали отомстить им, сообщила телекомпания "Грозный". Часть пользователей, комментируя сегодня сюжет о митинге на странице телекомпании в Instagram, потребовала освободить Зарему Мусаеву.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля на митинге в центре Грозного его участники вслед за руководством республики озвучили проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Провластные чеченские медиа назвали митинг стихийным и сообщили об участии в нем 400 000 человек. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся местные жители сожгли портреты членов этой семьи. Они также призвали Путина прекратить работу "Новой газеты", телеканала "Дождь"* и "Комитета против пыток"**. Митинг был нужен Кадырову, чтобы подкрепить свою вражду с Янгулбаевыми "позицией народа" и продемонстрировать Кремлю на фоне критики от правозащитников, что чеченские власти хорошо контролируют ситуацию в республике, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, что 1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева. С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".

Митинг с осуждением Янгулбаевых прошел перед мечетью в селении Гойты, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный". "Представители тейпа Келой подвергли жесткой критике Янгулбаевых и отреклись от них. Возмущение и претензии в адрес семьи Янгулбаевых выражают в первую очередь родственники и представители своего же тейпа. (...) От Янгулбаевых отвернулась семья, родственники и весь тейп Келой. Более того, все собравшиеся, включая собственный род, объявили им месть и вражду", - говорится на странице телекомпании в Instagram.

В опубликованном 23-минутном сюжете сообщается, что представители рода Янгулбаевых и всего тейпа Келой приехали из Шатойского района. "На митинге в Гойты выступали в основном старейшины. Семья Янгулбаевых для них - как черное пятно, с которой нужно поскорее свести счеты, и этого они не скрывают", - говорит автор сюжета на ЧГТРК.

Брат судьи Сайд-Амин Янгулбаев выступил на митинге, свою речь он начал срывающимся голосом, следует из видеозаписи. "У чеченцев за проступки своих издавна ответственность нес весь род. И сегодня свое недовольство собравшиеся здесь выражают родственникам Янгулбаевых. Родной брат того самого судьи, Сайд-Амин, мягко сказать, подавлен. Будучи пожилым человеком и последователем культа Кунта-хаджи Кишиева, он не думал, что когда-то окажется в такой сложной ситуации", - говорится в видеоролике.

Родственники отреклись от Янгулбаевых, утверждается в видео. "От семьи Янгулбаевых отказались - от них отвернулась вся семья, родственники и весь тейп Келой. Более того, свою месть и вражду им объявили все собравшиеся, даже самые родные и близкие", - говорится в сюжете.

25 декабря 2021 года юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев, сообщил, что его родные по материнской и отцовской линии были похищены."Все, кого я знаю из своих родственников, живущих в Чечне, были похищены и удерживаются более двух дней", - рассказал Абубакар Янгулбаев. Впоследствии его родных отпустили, кроме двоих дядей по отцу. "Их держат уже более 25 дней. Это Сайд-Эмин и Сайд-Ахмед Янгулбаевы, рассказал 18 января Абубакар Янгулбаев "Кавказскому узлу".

Слова участников митинга в селе Гойты перевело издание "Кавказ.Реалии"*. Брат Сайди Янгулбаева, представленный в сюжете как Сайд-Амин Янгулбаев пообещал, что если раньше других настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного Telegram-канала, то лично его убьет. "И я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь. Я порываю с ними", - говорится в сегодняшней публикации.

Другой брат Сайди Янгулбаева, Сайд-Ахмед, заявил, что тейп опозорен действиями семьи перед всей республикой и всем чеченским народом. "Мы заявляем, что они не являются нашей частью. Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства. Если мы их настигнем, мы выстрелим. Я никогда не думал, что такое настигнет меня. Он (Сайди) был старшим в нашей семье, должен был заменить нам отца, но именно из-за него мы сегодня в такой ситуации. Я бы сегодня отдал многое за то, чтобы не говорить это", - перевело издание его слова. Также он попросил прощения у главы республики и у всего чеченского народа.

В сложившейся ситуации виноват весь тейп, заявил представитель тейпа Келой, бывший муфтий Чечни Шахид-Хаджи Газабаев. "Никто нас не простит за то, что они были представителями тейпа Келой. Где бы они ни находились, в какой бы стране, в каком бы уголке мира, мы должны позаботиться о них", - говорится в публикации.

Сегодня в аккаунте телекомпании ЧГТРК "Грозный" в соцсети Instagram был опубликован фрагмент сюжета с митинга в селе Гойты с выступлением брата Заремы Мусаевой. "Брат задержанной Заремы Мусаевой (Янгулбаевой) также выступил перед собравшимися с проклятиями в адрес Янгулбаевых", - говорится в описании к этому видео.

За три часа с момента публикации, на 14.20 мск, публикация собрала 26,6 тысячи просмотров и 28 комментариев.

Часть авторов комментариев на русском языке потребовала освобождения Мусаевой. "Больную женщину освободите", - призвал пользователь 111_89_. "За что её-то задержали? Не она же против шла! Не мужчина тот, кто воюет с женщиной!" - отметил ami389kost. "Отпустите женщину, мужчине так не подобает", - указал prostak___27. "Что с вами народ, очнитесь", - прокомментировал видео sayputdinov_97.

Супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева 20 января была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи Янгулбаева - Ибрагим и Байсангур, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. На 21 января был запланирован их отъезд из России, говорится в статье Елены Милашиной, опубликованной 28 января в "Новой газете". По данным журналистки, еще в 2015 году Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку под угрозой смерти его сына Ибрагима.

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** "Комитет против пыток" был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо - "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.