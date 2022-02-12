Пожилая чеченка получила ожоги глаз после конфликта с московским чиновником

12 февраля 2022, 17:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженка Чечни Салима Юсупхаджиева была вынуждена вызвать скорую помощь после того, как глава московского муниципального округа Александр Закускин брызнул ей в лицо из баллончика, полиция проигнорировала вызов, сообщила активистка Елена Аручиди. Закускин пригрозил депортацией, а в ответ на попытку показать ему российский паспорт достал баллончик, сообщила пострадавшая.

На пожилую уроженку Чечни, которая торговала у Московской соборной мечети, напал московский чиновник, использовав при этом баллончик. У мечети много лет ведется несанкционированная торговля колбасой, черемшой, лепешками, сообщила активистка Елена Аручиди. "Все мы боремся как можем", - написала она. При этом Аручиди подчеркнула, что у главы муниципального округа Мещанский Александра Закускина "свои методы". По ее словам, около 16.05 мск 10 февраля он пригрозил депортировать женщину из Чечни, которая торговала у мечети, а затем брызнул ей в лицо из баллончика. "Есть свидетели. Есть записи с камер. Вызвана скорая помощь. Сделано медицинское освидетельствование. Вызвана полиция, которая не приехала. Но вызов все равно прошёл по 102. И будет заявление в полицию", - говорится в записи на странице Аручиди в Facebook.

Она обратилась к главе округа. "Член "Единой России" Александр Закускин, как можете квалифицировать свои действия, как юрист, распылив в лицо 69-летней женщине газовый баллончик? Вы защищались?" - поинтересовалась она.

Аручиди также опубликовала фотографию пострадавшей и выписку из медкарты пострадавшей, 69-летней Салимы Юсупхаджиевой, в которой приведен диагноз "ожог конъюнктивы и роговицы глаза".

На происшествие в Москве обратил внимание автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". "Я противник того, чтобы заострять внимание на национальной принадлежности преступников и прочих плохих людей. Но ведь СМИ, и особенно российские, любят заострять внимание на этнической составляющей преступников, нарушителей и прочих плохих людей. Подобное практикуется по большей части, только когда речь касается о преступниках, нарушителях и плохих людях с Кавказа. В обратном же направлении эта практика не работает. Данная вопиющая история, о которой почти никто из СМИ не рассказал, ярко демонстрирует политику несвободных (прежде всего, от своих предрассудков) российских медиа", написал он в публикации от 12 февраля "Московский единоросс Закускин напал на чеченскую бабушку в центре российский столицы". По его мнению, в случае, если бы ситуация была иной, и нападению депутата из регионов Северного Кавказа подверглась бы русская женщина, интерес прессы к этой теме был бы в разы выше.

Рассказ пострадавшей опубликовал 11 февраля Telegram-канал Sota. На опубликованном в сообщении видео женщина рассказывает, что глава округа начал ей угрожать: "Сейчас я вас сфотографирую, сейчас я вас отправлю, куда надо". Она спросила: "Закускин, что я сделала вам плохое? Оставьте меня, пожалуйста, почему вы все время на меня налетаете? Я бабушка. У меня колени болят, мне на колени надо эти деньги", сказала Юсупхаджиева.

Она рассказала, что депутат раскидал ее товар и пригрозил депортацией. "Он взял и ногами это все... "Я тебя депортирую". Я говорю, как ты меня депортируешь? Я чеченка, я россиянка. Я за ним иду, показывать ему паспорт, он взял, в машину сел быстро, в машине зеркало опустил (имеется в виду стекло - Прим. "Кавказского узла") и баллончик. И я вообще ничего не вижу. Потом скорую вызвали. У меня справка есть", - сообщила Cалима.

Ее возмутило поведение чиновника. "Разве так можно относиться к бабушкам? (...) Зачем кидаться, скажи по-хорошему: я пришел, я управа, вам нельзя (здесь торговать - Прим. "Кавказского узла"). Можно же сказать?" - посетовала Юсупхаджиева.

При этом Юсупхаджиева не ответила на вопрос, подавала ли она заявление в полицию, однако отметила, что обратилась за помощью. "Я отправлю людей, куда надо. Пускай они с ним сами решают", - сказала она.

Видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову в связи с происшествием у мечети опубликовала 11 февраля на своей странцие в я Facebook московский политик Эльвира Вихарева. "Рамзан Ахматович, меня зовут Эльвира Вихарева, обращаюсь к вам официально. Среди бела дня на чеченку напали у мечети, распылив в лицо перцовый баллончик. Напал депутат-единоросс Закускин. Вы ему тоже голову отрежете?" - спросила Вихарева.

После того, как чеченские силовики 20 января вывезли жену федерального судьи в отставку Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню, Кадыров назвал Янгулбаевых пособниками террористов, а ряд чеченских чиновников и силовиков высказали угрозы в адрес их семьи. Особый резонанс вызвали слова депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова, который на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. 3 февраля Кадыров встретился в Москве с президентом России, а спустя несколько дней глава Минпечати Чечни Ахмед Дуаев заявил, что члены команды Кадырова впредь не намерены давать журналистам комментарии относительно ситуации с его критиками и не будут реагировать на высказывания находящихся за границей противников властей региона

Она напомнила, что действия Закускина оскорбительны. "Он вот чеченку оскорбил. Действием. У мечети. Напал посреди бела дня. А Адам Делимханов запишет видео хотя бы? Или можно только про правозащитников? А про членов "Единой России" – никак? Он что – даже не извинится?" - поинтересовалась она.

Действия Закускина могут привести к исключению из партии, сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. "Закускин – представитель партии "Единая Россия" - самой крупной политической силы в России, поддерживаемой президентом. Это огромная ответственность не только в плане принятия политических решений, но и в морально-этическом отношении. Если информация подтвердится, Закускин будет исключен из партии, чтобы не позорил коллег. Его дальнейшая политическая карьера тоже окажется под большим вопросом, я обещаю.Оскорблять людей, пытаться применять силу – тем более, в отношении женщины, не позволено никому", - написал он 11 февраля в своем Telegram-канале.

Александр Закускин родился в 1983 году, окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. Кандидат юридических наук. С 2000 года занимается правозащитной деятельностью. Закускин входил в состав Совета народных депутатов Мещанского муниципального округа Москвы созыва 2012-2017 и 2017-2022 годов. Является главой муниципального округа "Мещанский", следует из информации на сайте округа.