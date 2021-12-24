Турецкие медиа указали на бестактность Кадырова

24 декабря 2021, 02:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В публикациях о заявлении Рамзана Кадырова в адрес Реджепа Эрдогана по поводу открытия парка имени Дудаева турецкая пресса сделала акцент на бестактный тон главы Чечни. Уровень Кадырова недостаточен для того, чтобы рассматривать его заявления в контексте межгосударственных отношений между Турцией и Россией, указал турецкий политолог.

Как писал "Кавказский узел", администрация муниципалитета города Корфез турецкой провинции Коджаели 10 декабря торжественно открыла парк имени первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров после открытия парка заявил, что действия турецких властей, которые таким образом поддерживают террористов, угрожают российско-турецким дипломатическим отношениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел его реакцию "весьма и весьма эмоциональной". Отношения России и Турции полны противоречий, но их не осложнит ни открытие парка имени Джохара Дудаева, ни негодование Рамзана Кадырова по этому поводу, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. "Новая газета" связала выпад Кадырова в адрес Эрдога с недавним задержанием в Турции шести человек, которые планировали убийства неугодных властям России людей.

Джохар Дудаев – генерал-майор авиации, возглавивший движение за выход Чечни из состава Советского Союза, первый президент Ичкерии (1991-1996), верховный главнокомандующий в период Первой чеченской войны. Джохар Дудаев был убит в ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу, говорится в его биографии, опубликованной на "Кавказском узле". Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование, созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в 2000 году. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия – не то же самое, что запрещенная в России организация "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана судом террористической, указано в справке о ЧРИ, подготовленной "Кавказским узлом".

Новость под заголовком "Наглая угроза Турции со стороны Кадырова: мы установим памятник Оджалану в Чечне" о заявлении главы Чечни опубликовала провластная газета YeniSafak. Кроме нее публикации появились в оппозиционной газете Cumhuriyet и еще около 10 местных изданий, передает корреспондент "Кавказского узла".

В публикациях новость подается без оценочных суждений и каких-либо комментариев представителей власти или местных экспертов, в заголовки вынесены бестактный тон заявления Кадырова.

Новость на турецком языке опубликовало российское информагентство "Спутник.Турция". В ней приводятся слова пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова о том, что решение турецких властей назвать парк именем Дудаева было болезненным для народа Чечни, поэтому эмоциональная реакция Кадырова объяснима. "Мы передали по дипломатическим каналам нашим турецким коллегам, что мы не одобряем присвоение такого названия району в одном из городов Турции, мягко говоря", – приводятся в публикации слова Пескова.

В турецких соцсетях заявление Кадырова назвали бестактным и нерепрезентативным. Авторы комментариев напомнили главе Чечни его роль во время русско-чеченской войны, обвинив в коллаборационизме.

"Забыл, что Турция всегда защищала Чечню... Он же отправлял шпионов и киллеров за своими противниками в Турцию", – написал пользователь под публикацией в YeniSafak в Twitter.

"Поменяйте фамилию с Кадырова на Путинов", – посоветовал другой комментатор.

Напомним, 8 октября 2021 года в Стамбуле и Анталии задержали шесть человек: четверых россиян, украинца и узбека. 20 октября суд в Стамбуле заключил их под стражу по обвинению в политическом и военном шпионаже. Сразу же после задержания в Турцию с неофициальным визитом отправился глава Чечни Рамзан Кадыров со своим министром печати Ахмедом Дудаевым. Постфактум Дудаев представил поездку как попытку Кадырова встретиться со своими критиками из числа представителей чеченской диаспоры Турции. Одной из предполагаемых целей киллеров был блогер Хасан Халитов, в 2020 году оказавшийся свидетелем подготовки покушения на журналиста Георгия Габунию, в прямом эфире телевидения нецензурно оскорбившего российского президента Владимира Путина, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

"Турция свободная демократическая страна. Мы принимаем решения в соответствии со своими национальными интересами", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" профессор по международным отношениям одного из турецких университетов, попросивший не называть его имя.

"Господину Кадырову сначала стоило бы заняться репутацией России, которая не считает РПК (в Турции Рабочую партию Курдистана считают террористической организацией, – прим. "Кавказского узла") террористической организацией, а также своими киллерами, которые здесь появляются. В Турции могут жить любые люди, и они имеют право высказывать свое мнение, даже если оно не нравится главе какого-то российского субъекта. В политике, тем более международной, необходимо быть более сдержанным, не говорить все, что приходит в голову. С легкостью стоит принимать и критику", – сказал он.

Кадыров в обращении к Эрдогану заявил, что Чечня оставляет за собой "право на ответные действия", пригрозив увековечить в Грозном имя Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. "Например, в таком случае вполне логично и политически "зеркально" с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем", – написал глава Чечни.

В России часто акцентируется внимание на трудностях отношений с Турцией, в то время как в Турции, наоборот, стараются не замечать выпады вполне официальных деятелей из России, отметил турецкий политолог, профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, комментируя задержание 8 октября в Стамбуле и Анталии шестерых россиян по обвинению в политическом и военном шпионаже.

"В Турции никак не отреагировали, например, на то, что руководитель Russia Today Маргарита Симоньян, выступая на телевидении, выдвинула фактически территориальные претензии к Турции, заявив о желании "вернуть" Карс и Ардаган", – подчеркнул он.