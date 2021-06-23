Путин рекомендовал Кадырову участвовать в выборах главы Чечни

23 июня 2021, 18:44

Владимир Путин озвучил Рамзану Кадырову предложение участвовать в осенних выборах, чтобы продолжить руководить Чечней. Этому предшествовали слова Кадырова о неготовности избираться на новый срок, если хоть "несколько процентов населения" будут против.

Как писал "Кавказский узел", участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики сегодня приняли резолюцию, призывающую действующего главу республики Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона, которые пройдут 19 сентября. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Путину.

Свое предложение Кадырову участвовать в выборах главы Чечни Путин озвучил во время рабочей встречи с ним, прошедшей в режиме видеоконференции. На ней обсуждалась социально-экономическая ситуация в республике, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха", - сказал Путин, слова которого приводит "Интерфакс".

Кадыров в ходе встречи в очередной раз назвал себя пехотинцем президента России и пообещал выполнить любой его приказ. "Как ваш преданный пехотинец я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - отметил Кадыров, говоря о том, что в Чечне в сентябре пройдут многоуровневые выборы, в том числе и главы республики, передает РИА "Новости".

Рамзан Кадыров неоднократно называл себя "пехотинцем Путина". В апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. А 28 мая текущего года он вновь повторил, что является "пехотинцем Путина", объясняя жесткие противоэпидемические меры, принимаемые властями Чечни, и свои угрозы противникам вакцинации.

Примечательно, что 20 мая на совещании с участием представителей правительства, парламента, органов местного самоуправления, силовых структур, духовенства Кадыров заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры.

"Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы", - написал он в тот день на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пользователи Instagram тогда сочли угрозой эти слова. Тех, кто не поддержит выдвижение Кадырова на выборы, ожидает преследование или расправа, предположили они.

15 февраля 2007 года Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться просто главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент". В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет - прямых выборов глав регионов тогда еще не было, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

В 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее. 14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов.