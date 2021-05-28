Кадыров пояснил свои угрозы противникам вакцинации

28 мая 2021, 15:02

Жесткие противоэпидемические меры, принимаемые властями Чечни, не противоречат политике президента Владимира Путина, заявил Рамзан Кадыров в ответ на публикации в СМИ об угрозах в адрес не желающих прививаться от коронавируса.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая Рамзан Кадыров на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что жители Чечни массово отказываются прививаться от коронавируса и распространяют в соцсетях теории заговора. Таким людям медицинские услуги должны предоставляться в последнюю очередь, пригрозил глава региона. Он также распорядился создать в каждом районе Чечни комиссии с участием духовенства, которые будут "поадресно выполнять разъяснительную работу".

Жители Чечни неоднократно жаловались на принуждение к вакцинации от COVID-19. Так, они сообщали, что чиновники угрожают увольнением сотрудникам детских садов, игнорируя при этом справки о противопоказаниях к вакцинации. Требования вакцинироваться под угрозой увольнения показали атмосферу запугивания в Чечне, где спущенные сверху указания выполняются чиновниками на местах любой ценой, указали правозащитники Руслан Кутаев и Оюб Титиев.

Сегодня Рамзан Кадыров обвинил журналистов в неверной интерпретации противоэпидемических мер, принимаемых в Чечне, и попытке вызвать политический скандал. "Налицо попытка выставить меня антагонистом Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность Российской Федерации", - сказал глава Чечни.

Он в очередной раз заявил о своей личной преданности президенту и назвал себя "пехотинцем Путина", а угрозы в адрес противников вакцинации объяснил попыткой предотвратить третью волну эпидемии коронавируса. "Нет ничего странного в том, что я критично отношусь к убежденным антипрививочникам. Один такой скептик может дать толчок третьей волне в республике и стать причиной смерти сотен людей. И мое последнее поручение касается проведения широкомасштабной разъяснительной работы с привлечением духовенства региона в каждом населенном пункте и с каждым жителем", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

К 15.00 мск 28 мая эта публикация собрала 9,3 тысячи просмотров.

К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". В Чечне распространено скептическое отношение не только к вакцинам от коронавируса, но и к другим препаратам, а также к вакцинации а целом.

Путин выступил проитив принудительной вакцинации

Кадыров не уточнил, на публикации каких СМИ он отреагировал, и какие именно утверждения вызвали его несогласие. Отметим, что Владимир Путин 26 мая, то есть на следующий день после заседания Оперштаба в Чечне, высказался против обязательной вакцинации от COVID-19.

"Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью, особенно это касается людей старших возрастов", — процитировал 26 мая заявление президента, сделанное на совещании по экономическим вопросам, "Коммерсант".

Кадыров посетовал на недовольство властями в Чечне

На совещании Оперштаба Кадыров описал, как будут работать комиссии на местах. "К каждому домой ехать. Выезжаете домой и спрашиваете: "Официально ты вакцину делаешь?". Нет? Все, если он заболел - он будет последним стоять на очереди, кто попадет в больницу. И все условия последними создадим для него. Потому что он не верит в медицину. Медицина говорит, что сегодня надо вакцинироваться. Религиозные деятели мирового сообщества говорят, что это обязательно нужно <...>. В каждом районе комиссия должна быть. В каждом районе, секторе. Возьмем, например, город Аргун. Идете в город Аргун, и полностью по домам. Вот тут место есть, сюда придет, кто желает, а другие пусть домой идут. Полностью пусть записывают, сколько человек вакцинировалось, почему не вакцинировался, и всё", - говорит Кадыров в репортаже Чеченской государственной телекомпании "Грозный", переведенном "Кавказским узлом".

Глава Чечни добавил, что вакцинация может стать условием для свободного перемещения по стране и миру. "Сейчас закроют дороги, и не получится из одного государства в другое поехать, из региона в регион поехать. Тогда вы выйдете и будете просить сделать вам вакцину. А тогда уже очереди будут, и вы будете жаловаться - мол, мне нужно поехать, поэтому сделайте мне вакцину быстрее", - сказал Кадыров.

Он посетовал на менталитет местных жителей. "Чеченцы всегда хотят возмущаться. Не хотят себя винить, хотят найти виновного. Как женщина, которая постоянно лежит, хотят жаловаться. Жаловаться, возмущаться хотят - это основной такой мужской контингент. Высказываться хотят, мол, недовольство свое показать", - заявил глава Чечни на совещании Оперштаба.

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