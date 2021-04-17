Требования вакцинироваться под угрозой увольнения показали атмосферу запугивания в Чечне

17 апреля 2021, 04:02

Аудиозапись, где представитель системы здравоохранения требует от медработников детских садов Надтеречного района обеспечить явку сотрудников в поликлинику для вакцинации и сопровождает свои слова угрозами увольнений, отражает атмосферу запугивания, сложившуюся в Чечне, считает Светлана Ганнушкина. Подлинность записи пока не доказана, однако в республике давно сложилась практика, когда спущенные сверху указания выполняются на местах любой ценой, отметили Руслан Кутаев и Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля местные жители рассказали, что сотрудников детских садов в Чечне принуждают к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнений, а справки местных врачей о противопоказаниях к вакцинации пациентов чиновники игнорируют.

Жительница Чечни на условиях анонимности предоставила "Кавказскому узлу" аудиозапись, сделанную, по ее словам, в начале апреля. На ней, утверждает жительница республики, представитель системы здравоохранения обращается к медработникам детских садов Надтеречного района и уведомляет их о необходимости сопроводить сотрудников в поликлинику для вакцинации. Она говорит, что тех, кто откажется от вакцинации, будут увольнять. Кроме того, им могут полностью прекратить соцвыплаты.

Запись может быть подлинной, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина. "Вполне может быть реальной... Россия сейчас проводит политику, направленную на то, чтобы все, кому можно, вакцинировались. Каждый регион воплощает эту политику по-разному. В Москве, например, рассылают письма-приглашения, а в Чечне угрожают «отключить газ»", - отметила она.

Запись может оказаться как подлинной, так и фальшивкой, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «Но содержание аудиозаписи очень похоже на то, делается в Чечне. И в других областях существует такая же практика - сверху спускают указания, которые должны выполняться любой ценой», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Существующие порядки (в Чечне) показывают, что все может быть», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" чеченский правозащитник Оюб Титиев, комментируя аудиозапись.

Кутаев и Титиев рассказали, что не сталкивались с подобным давлением в Чечне с целью принудить к вакцинации.

Президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий указал, что вакцинация может быть обязательным требованием, "если люди работают в определенных учреждениях - детских, образовательных, медицинских". "Но принуждать их (прививаться) никто не может. Подобные угрозы увольнением являются нарушением права на труд, а угрозы лишения пособий — права на социальную поддержку», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее адвокат Татьяна Окушко, комментируя жалобы на принуждение сделать прививку от коронавируса в Чечне, сообщила, что в России вакцинация добровольная. "Это является медицинским вмешательством, к которому применяются положения ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан". В случае нежелания подвергаться такому вмешательству любой человек имеет право на отказ от него. Право на свободу и личную неприкосновенность зафиксировано в Конституции России. Также граждане имеют право отказаться от прививки в силу положений ФЗ №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" .

Однако в приказе Минздрава указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции "в порядке приоритета". "Сюда относятся, среди прочих, работники медицинских и образовательных организаций, организаций соцобслуживания и многофункциональных центров", - указала юрист. Если сотрудник отказывается от вакцинации, то руководитель обязан отстранить его от занимаемой должности до устранения причин, а также наложить дисциплинарное взыскание - выговор, если сотрудник не предоставит уважительные доводы для отказа, сказала она. При повторных нарушениях - отказа от прививки - не желающий прививаться может быть уволен, отметила Окушко. Однако при наличии медицинских противопоказаний можно получить у врача отвод от прививки, сказала юрист.

В Чечне с начала пандемии, по данным на 16 апреля, выявлено 11 843 случая заражения, 10 из них - за минувшие сутки. Из общего числа зараженных 11 552 пациента излечились, 118 умерли, говорится в справке на сайте "Стопкоронавирус.РФ".

Напомним, в чеченском паблике Instagram 9 апреля было опубликовано видеообращение жителя села Гойты Вахи Кагерманова с извинениями за слова о том, что отказавшихся делать прививку от коронавируса лишат пенсии. Обнародованное ранее аудио, за которое извинился Кагерманов, было не единственным примером сообщения о принуждении к вакцинированию, обратили тогда внимание пользователи соцсети. Сотрудники бюджетных организаций в Чечне еще в январе сообщали, что столкнулись с требованиями привиться от коронавируса под угрозой остаться без работы. Некоторые из них признались, что приняли решение отказаться от вакцинации и готовы по требованию начальства уволиться.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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