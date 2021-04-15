Жители Чечни пожаловались на принуждение к вакцинации

15 апреля 2021, 13:39

Сотрудников детских садов в Чечне принуждают к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнений, а справки местных врачей о противопоказаниях к вакцинации пациентов чиновники игнорируют, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля в чеченском паблике Instagram было опубликовано видеообращение жителя села Гойты Вахи Кагерманова с извинениями за слова о том, что отказавшихся делать прививку от коронавируса лишат пенсии. Обнародованное ранее аудио, за которое извинился Кагерманов, было не единственным примером сообщения о принуждении к вакцинированию, обратили внимание пользователи соцсети.

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне еще в январе сообщали, что столкнулись с требованиями привиться от коронавируса под угрозой остаться без работы. Некоторые из них признались, что приняли решение отказаться от вакцинации и готовы по требованию начальства уволиться.

Жительница Чечни на условиях анонимности предоставила "Кавказскому узлу" аудиозапись, сделанную, по ее словам, в начале апреля. На ней, по словам жительницы республики, представитель системы здравоохранения обращается к медработникам детских садов Надтеречного района и уведомляет их о необходимости сопроводить сотрудников в поликлинику для вакцинации.

"Обязательно доносите до каждого работника. Я сейчас заведующим позвоню и объясню, и вас предупреждаю, чтобы вы со своими работниками провели сперва беседу, а то вы их приводите для количества, а они начинают возмущаться, что вообще не хотят прививаться, их привели против воли. Если хоть один работник в кабинете такое скажет, будем спрашивать с вас. Беседуйте с ними у себя в детсаду, разборки делайте там же. Вы ведёте работника, который уже знает, что идёт на вакцинацию и делает это намеренно. Пусть это будет хоть один человек. А избежать этого не удастся никому. Кто откажется, будут увольнять. Большинству работников кажется, типа, уволятся они с работы и смогут избежать вакцинацию. Не смогут. Потом идёт этап: дома, по месту прописки будут ходить участковые. Полностью соцвыплаты: пенсии, пособия - их не будут выплачивать тем, кто отказался от вакцинации. Этот этап будет однозначно. Так что донесите до работников, что увольнение с работы не даст возможности избежать вакцинации. Беседуйте с ними как можно доступнее, хорошо им объясните", - говорит на аудиозаписи чиновница.

Жительница Ачхой-Мартановского района Рукият рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее племянник с детства тяжело болен, у него генетическое заболевание, а матери говорят, чтобы она привела его на вакцинацию. "На справки, что дал лечащий врач парня, никто внимания не обращал. И ей, бедолаге, пришлось ехать в Москву, в клинику, где время от времени лечится ее сын, и оттуда она привезла кипу справок, эпикризов, в которых сказано, что любая вакцинация парню противопоказана. Только после этого семью оставили в покое", - рассказала Рукият.

Коллега Рукият, которая работает педагогом в Урус-Мартане, рассказала ей, что недавно их собрали на совещание, куда приехал высокопоставленный чиновник. По словам женщины, он говорил о необходимости провести коллективную вакцинацию. Когда кто-то из зала сказал, что люди не хотят делать прививку и готовы написать заявление на увольнение по собственному желанию, чиновник, по словам женщины, возразил, что "эти люди сами себе проблему придумывают" и пусть увольняются, но тогда им сделают прививку на дому.

Заведующая детсадом Сапият сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что все ее подчиненные привились уже по второму разу. "Сначала не хотели, насмотрелись всяких передач, в интернете начитались всего [...] но решили вакцинироваться, тем более, что никто не хотел лишаться стабильной работы. К тому же работаем с детьми, не дай Бог, заболеешь и ребенка заразишь. Открыто никто нам не говорил, что могут непривитых уволить, но разговоры ходили всякие", - сказала Сапият.

Женщина призналась, что сама еще не сделала прививку. "Ангиной переболела. Через неделю пойду прививаться, тем более, что дочка, она у меня медик, настаивает на вакцинации", - пояснила Сапият.

Пенсионерка из Грозного Зулай призналась, что категорически против любых прививок. По словам женщины, она никому ворота дома не открывает и никуда, кроме как на поминки, не ходит, а продукты ей привозят племянники. "Звонили из поликлиники насчет этой прививки, я сказала, что она - то есть я - уехала к дочке в Москву. Ну, там и успокоились", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зулай.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Гам-ковид-вак" (Спутник V) для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и в конце августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Глава министерства Михаил Мурашко заявил, что "вакцина эффективна, безопасна". Рамзан Кадыров заверил в "стопроцентном доверии" властей Чечни в отношении отечественной вакцины и объявил о предстоящей вакцинации населения республики.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".