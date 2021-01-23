Бюджетники из Чечни пожаловались на принуждение к вакцинации

23 января 2021, 04:30

Сотрудники бюджетных организаций в Чечне столкнулись с требованиями привиться от коронавируса, в противном случае они рискуют остаться без работы. Некоторые из них признались, что приняли решение отказаться от вакцинации и готовы по требованию начальства уволиться.

Как информировал "Кавказский узел", 27 декабря 2020 года Минздрав Чечни сообщил о более 620 медработниках, педагогах и сотрудниках других организаций, вакцинированных российским препаратом от коронавируса. По данным ведомства, ухудшения их состояния не наблюдается. Пользователи Instagram скептически отнеслись к заверениям в безопасности новой вакцины. В декабре в Чечне начали работу 14 пунктов вакцинации, по мере поступления вакцины планировалось развернуть еще 11 пунктов. Жители Чечни рассказали, что за отказ вакцинироваться от коронавируса в республике угрожают санкциями.

К 22 января в Чечне коронавирус выявлен у 10 459 человек, прирост за сутки составил 52 человека. От COVID-19 умерли 103 человека. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудница одной из госструктур Чечни Марха рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей до пенсии осталось всего полтора года, и в случае принудительной вакцинации согласна написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"В нашем учреждении пока никого не прививали, но начальник отдела сказал, что будут вакцинировать всех, поскольку мы работаем с населением. На мое замечание, что это дело добровольное, он сказал, что вот и напишешь добровольно заявление", - сказала Марха.

Учительница одной из школ Веденского района Зура также заявила, что готова уволиться с работы, но не прививаться от коронавируса. По ее словам, пример врача из ее села Махкеты, который сделал прививку и чувствует себя хорошо, для нее не является причиной участвовать в вакцинации.

"Как только директор школы скажет, что всем учителям нужно сделать прививку, я тут же уйду из школы. Доказывать, что заставлять прививаться чуть ли не силой незаконно, бесполезно. У нас тот прав, у кого больше прав", - пояснила она "Кавказскому узлу".

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Гам-ковид-вак" (Спутник V) для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и в конце августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Глава министерства Михаил Мурашко заявил, что "вакцина эффективна, безопасна". Рамзан Кадыров заверил в "стопроцентном доверии" властей Чечни в отношении отечественной вакцины и объявил о предстоящей вакцинации населения республики.

Директора школ Наурского района получили директиву из Грозного, чтобы коллективы школ были подготовлены к вакцинации от коронавируса, а те, кому по состоянию здоровья прививку делать противопоказано, нужно представить медицинские документы, сообщила "Кавказскому узлу" учительница одной из школ станицы Калиновской Умидат.

Задолго до начала вакцинации сообщалось о том, что прививки от COVID-19 будут делать всем, в первую очередь, учителям и медицинским работникам, поэтому многие заранее искали возможность избежать участия в этой кампании, отметила она.

Однако дома, по ее словам, первой за прививку высказалась мама. "У нас среди родственников четыре человека умерли от этой болезни. Мама тоже заразилась, когда ходила на тезет, болела очень тяжело, мы думали, что она умрет. Сейчас стало вроде полегче, и ее выписали домой долечиваться. Но до полного выздоровления еще далеко. Мне она сказала, что пусть что хотят говорят про эту вакцину, но если есть хоть малейшая возможность избежать этой болезни, то я должна сделать прививку. Хотя бы ради детей", - сказала Умидат.

Среди коллег будут вакцинироваться еще несколько человек, но только потому, чтобы избежать увольнения, пояснила она. "У нас в коллективе есть учителя, у которых имеются справки о медицинских противопоказаниях. Но справки о том, что прививки уже где-то сделали, таких в нашей школе ни у кого нет", - добавила учительница.

По словам замглавы администрации Ножай-Юртовского района Заура Оздарбиева, массовая вакцинация в этом районе еще не началась.

"Нам только сегодня [22 января] привезли вакцину, хотя в районе уже есть вакцинированные - в основном те, у кого в семье есть погибшие от COVID. В первую очередь получат вакцину учителя и медицинские работники. Чтобы люди массово отказывались от вакцинации, такого я не слышал. Это дело добровольное, но, думаю, зная, сколько за время пандемии погибло от этой инфекции людей, то отказываться от прививок будут единицы", - сказал Оздарбиев "Кавказскому узлу".

Врач одной из больниц Грозного Рустам отметил, что в этом медучреждении с начала эпидемии умерло более 20 медработников, заразившихся коронавирусом.

"Мы потеряли за время пандемии больше 20 человек только медицинских работников, среди них есть совсем молодые люди. Все они умерли от коронавирусной инфекции, хотя в последнее время причину смерти заставляют указывать любую, но не COVID-19. Мне приходится почти каждый день ходить на тезет. В моей семье все переболели COVID. Но с этой инфекцией не справился мой брат, он всю жизнь спасал жизни других, себя не смог", - сказал он.

Вакцинация в России добровольная, и в случае нежелания подвергаться такому вмешательству любой человек имеет право на отказ от него, рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат Татьяна Окушко.

Однако, по ее словам, в приказе Минздрава России указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции "в порядке приоритета", среди них есть работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Поэтому если сотрудник этих организаций отказывается от вакцинации, то руководитель обязан отстранить его от работы до устранения причин, а также наложить дисциплинарное взыскание - выговор, если сотрудник не представит уважительные доводы для отказа, а при повторных нарушениях, связанных с отказом от прививки, может его уволить, пояснила юрист. Но при наличии медицинских противопоказаний можно получить у врача отвод от вакцинации, сказала Окушко.