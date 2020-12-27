Заявление Минздрава Чечни об успешной вакцинации от COVID-19 вызвало скепсис в соцсети

27 декабря 2020, 19:30

Более 620 медработников, педагогов и сотрудников других организаций вакцинированы в Чечне российским препаратом от коронавируса, ухудшения их состояния не наблюдается, сообщили в Минздраве республики. Пользователи Instagram скептически отнеслись к заверениям в безопасности новой вакцины.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Чечню, но некоторые местные жители выступили категорически против вакцинации, объяснив это, в частности, недоверием к российской вакцине. Вакцина предназначена в первую очередь работникам амбулаторий и поликлиник, пояснила 30 сентября главный внештатный эпидемиолог Минздрава Чечни Асият Муртазалиева.

Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и в конце августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Глава министерства Михаил Мурашко заявил, что "вакцина эффективна, безопасна". Рамзан Кадыров заверил в "стопроцентном доверии" властей Чечни к отечественной вакцине и объявил о предстоящей вакцинации населения республики.

Вакцинацию препаратом «Спутник V» в Чечне прошли 629 человек, сообщило сегодня ночью со ссылкой на Минздрав республики ИА «Грозный-Информ» на своей странице в Instagram.

"В Чеченской Республике продолжается вакцинация людей против COVID-19, находящихся в группе риска. Это медицинские работники, работники образования, а также те, кто работают в жизнеобеспечивающих организациях. Среди прошедших вакцинацию в регионе нет летальных исходов и отклонений от нормы, отметили в Минздраве", - говорится в сообщении.

22 декабря Минздрав Чечни объявил, что в республике открыты 14 центров вакцинации от COVID-19: пять поликлиник в Грозном, Аргунская городская больница, а также Гудермесская, Серноводская, Ачхой-Мартановская, Наурская, Курчалоевская, Шелковская, Ножай-Юртовская и Урус-Мартановская ЦРБ. "Массовая вакцинация групп риска препаратом «Спутник V» началась в России в начале декабря по поручению президента России", - говорится в публикации Минздрава в Instagram. В группе риска - медицинские работники, сотрудники образовательных организаций и люди, "которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей", уточнило министерство.

К 19.30 мск публикация на странице информагентства набрала 23,1 тысячи просмотров, под ней размещено 96 комментариев. Авторы большинства из них выразили недоверие новому препарату. "Потом будут сборы делать на лечение осложнения после вакцины, в лучшем случае", - скептически предположил, в частности, beverlee_shiseido_france.

"Я не делаю прививки ни от чего, мне не надо, спасибо", - написала isakova.aliza. "Спасибо, не надо", - также отказался от вакцинации movsar462. "Себе и детям делать не буду, не верю", - написал пользователь atise_13. "Ни за что не позволю себе сделать вакцину", - высказался podsud_zlodeev95. "Вакцинируйте Госдуму", - предложила mi_lana727.

Пользователь czn_achkhoy выступил за вакцинацию. "Вакцинация важна для победы над коронавирусом!" – написал он. Однако другие участники обсуждения эту мысль не поддержали. "Представили вакцину такой белой и пушистой", - заметила salima_mhk. "Кто знает, что через несколько лет с тобой случится? Я против всякого вмешательства в организм", - написала zariema_gieroie. "Я тоже такого мнения", - согласился ag_1132.

"Сколько можно уже рекламировать, что якобы всё хорошо? Надоели уже со своей вакцинацией! Раз завезли, вот и делайте себе, а людей оставьте в покое", - заочно обратился к чиновникам macomadovalud. "Я не врач и не знаю про вакцины ничего, но почему власти так зациклились на этой вакцине? Сотни тысяч людей умирают от других болезней", - заметил 84abubakar.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, к 27 декабря в Чечне за сутки у 139 человек подтвердились тесты на коронавирус, и общее число зараженных с начала пандемии достигло в республике, по официальным данным, 8154. Это наименьшее число зараженных среди регионов СКФО, но при этом Чечня лидирует сегодня в округе по числу активных больных (4212). С начала пандемии в республике числятся умершими от коронавируса 90 человек, за минувшие сутки смертей не зарегистрировано.

30 ноября Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса наряду с Калмыкией и Москвой, тогда как официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса.

К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".