Жители Чечни оспорили мнение Кадырова о вакцине от COVID-19

23 сентября 2020, 17:45

Рамзан Кадыров заявил о безусловном доверии властей Чечни разработчикам российской вакцины от коронавируса и анонсировал массовую вакцинацию, начиная с пожилых людей. Местные жители опасаются, что вакцина недостаточно испытана, и прививаться не хотят.

Как сообщал "Кавказский узел", Чечня ожидает поставку первой партии вакцины от коронавируса. В республиканском Минздраве в середине сентября отметили, что речь о широкой вакцинации не идет - вакцину апробируют на добровольной основе исключительно среди медработников, контактирующих с больными коронавирусом. Пользователи Instagram, однако, предположили, что кампания будет носить принудительный характер.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов ранее анонсировал, что в конце сентября - начале октября в республике начнется вакцинация педагогов от COVID-19. Опрошенные "Кавказским узлом" чеченские педагоги высказались резко против. Юристы отметили, что по закону принудительно заставить человека сделать прививку нельзя, но противники вакцинации в случае заражения могут лишиться работы и подвергнуться наказанию.

Рамзан Кадыров на встрече с посетившим Чечню министром спорта России Олегом Матыциным заявил о "стопроцентном доверии" к отечественной вакцине от коронавируса и объявил о предстоящей вакцинации населения республики. Сюжет об этом показала вечером 22 сентября государственная телекомпания "Грозный".

"Еще месяц назад мы отправили министра здравоохранения Чеченской Республики Эльхана Сулейманова для испытания пробной вакцины. У него появились антитела. Поэтому у нас стопроцентное доверие к нашей вакцине. Сейчас разрабатывают методику, как развозить вакцину по регионам. Думаю, в ближайшем будущем мы начнем вакцинацию <...>. У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями, для которых опасен COVID-19. Мы первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, [каждый] сам должен, обязан. У нас даже наша религия говорит о том, что нужно беречь свое здоровье. Так что мы должны вакцинироваться не только от ковида, но и от обычного гриппа", - подчеркнул Кадыров.

Пользователи Instagram высказались против вакцинации

Читательница Instagram-паблика "Чечня лайф" aysha4670 поклялась, что не будет привита от COVID-19. "Валлахи, мне не сделают [прививку], даже если умру", - перевел ее комментарий корреспондент "Кавказского узла". "Какой же мы бедный народ", - написал по-чеченски m_t1563. "Если насильно, принудительно добровольно начнут делать вакцинацию, притом опасную - как они пишут, на стадии испытаний, когда неизвестны последствия и результат, значит, им наплевать на здоровье людей", - заявил сегодня citizen_778.

К 17.45 мск 23 сентября публикация набрала 15,6 тысячи просмотров и 93 комментария. У паблика "Чечня лайф" 333 тысячи подписчика.

Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и в конце августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности, врачей и учителей планируется после ноября-декабря текущего года, но первые вакцины в регионы начнут поступать уже в сентябре, сообщил 31 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко, заявив, что "вакцина эффективна, безопасна".

"Пусть [Кадыров] тогда прилюдно ставит [прививку от COVID-19] сам и своим близким", - прокомментировал заявления главы Чечни читатель паблика "ЧП Грозный_95" kadi_5558. "Только попробуйте вколоть моим детям эту дрянь", - предупредила erica_777_zamuzhem_. "Россия не может нормальные автомобили собирать, уж тем более лекарства", - заявил сегодня ing_bezama.

К 17.45 мск 23 сентября публикация набрала 377 "лайков" и 23 комментария. У паблика "ЧП Грозный_95" 70 тысяч подписчиков.

Заявления чиновников о том, что они готовы вакцинироваться от коронавируса, неубедительны, заявил читатель чеченского паблика eldit_net drdty56. "Чиновник, который на камеру позирует, и типа его вакцинируют - это еще не значит, что можно им довериться, потому что то, что будут колоть чиновникам и простому народу, я сомневаюсь, что будет одно и то же! Так что нет им доверия!" - заявил он. "Спасибо, не надо", - прокомментировала сообщение о вакцинации жителей Чечни berlant231_berlant96. "Я против вакцинации. Не верю, не доверяю!" - написал сегодня drdty56.

К 17.45 мск 23 сентября публикация набрала 624 "лайка" и 21 комментарий. У паблика eldit_net 207 тысяч подписчиков.

Жители Чечни не согласны прививаться

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики также заявили, что не собираются прививаться от COVID-19. "Эта вакцина от коронавируса еще и испытания-то толком не прошла, а Рамзан говорит, что уже в ближайшее время начнут вакцинировать людей. Раз уж ему так хочется, то пусть, на здоровье, себе и своим родным да приближенным эту вакцинацию делает. Но я не собираюсь этого делать и не дам колоть себе или своим родным непонятно что", - заявил житель Грозного Иса.

"В новостях было заявление Кадырова о том, что он как бы стопроцентно доверяет вакцине от COVID, сам сделает прививку и народ они тут будут скоро прививать. Так вот, я категорически против. Кто хочет, пусть делает, но ни я, ни моя семья этого делать не будем. Мы не подопытные кролики", - подчеркнул другой местный житель, Докка.

"Я этой вакцинации боюсь больше, чем самого коронавируса. Добровольно на вакцинацию никогда не соглашусь. Не понимаю, почему вдруг такая спешка с этой вакциной и почему именно у нас хотят всех поголовно прививать от COVID, хотя ситуация с этим коронавирусом у нас намного лучше, чем в других местах", - отметила грозненка Роза.

В Чечне самый низкий в СКФО и ЮФО уровень заболеваемости коронавирусом - 161,83 случая на каждые 100 тысяч населения. Актуальное число болеющих коронавирусом (523), суточный прирост зараженных (5 за минувшие сутки), число заразившихся с начала пандемии (2393) в Чечне наименьшее по СКФО. Умерли от коронавируса 40 жителей республики, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Больше всего меня в заявлении Кадырова покоробило то, что вакцинацию они хотят начать с людей старшего поколения. Значит, что-то тут действительно не чисто. Не зря все только и говорят о том, что власти хотят избавиться от такой «обузы», как пенсионеры, инвалиды. К тому же никто еще не знает, какие последствия могут будут от этой вакцины, потому что она еще не прошла все испытания. Я пока еще не видел никого, кто готов вакцинироваться - во всяком случае, среди моих родных, друзей и знакомых таких нет", - утверждает житель региона Шахран.

Данный опрос отражает лишь частные мнения опрошенных и не претендует на объективность.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".