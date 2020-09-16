Первые вакцины от коронавируса для Чечни встретили скепсис в соцсети

16 сентября 2020, 06:43

Чечня ожидает поставку первой партии вакцины от коронавируса, сообщили в Минздраве республики. Пользователи Instagram отреагировали на это сообщениями об отказе от участия в вакцинации, но предположили, что кампания будет носить принудительный характер.

Как информировал "Кавказский узел", министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в конце сентября - начале октября в республике начнется вакцинация педагогов от COVID-19. При этом он отметил, что они будут вакцинированы "в первую очередь". Опрошенные "Кавказским узлом" чеченские педагоги высказались резко против вакцинации в целом. При этом некоторые из них не исключили, что вакцинация в Чечне может носить принудительный характер. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что по закону принудительно заставить человека сделать прививку нельзя, но отказавшиеся от вакцинации педагоги в случае заражения могут лишиться работы и получить наказание.

Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и в конце августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска, в частности врачей и учителей, планируется после ноября-декабря текущего года, но первые вакцины в регионы начнут поступать уже в сентябре, сообщил 31 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко, заявив, что "вакцина эффективна, безопасна".

Речь о широкой вакцинации от COVID-19 в Чеченской республике не идет, вакцина поступит в ограниченном количестве, и её апробируют на добровольной основе исключительно среди медработгников, работающих с больными коронавирусом, сообщили 15 сентября корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве республики.

"Нам пока сказали, чтобы место подготовили для хранения вакцины и что примерно две коробки привезут. А сколько в коробке доз, мы не знаем... Там примерно, может, 100 доз", - сказал сотрудник министерства.

Вакцинация коснется лишь небольшой тестовой группы медработников и будет носить добровольный характер, заявил он. "В первую очередь, это медицинские работники, которые работают непосредственно в стационарах по оказанию помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - пояснил он.

Что касается других групп риска, в частности, педагогов, то об их вакцинации пока говорить рано, полагают в Минздраве Чечни. "Сегодня [15 сентября] у нас пока не доставлена вакцина, и группы [подлежащих вакцинации] пока не определены", - сказал сотрудник.

Поступление первой партии вакцины от коронавируса в Чечню ожидалось до 14 сентября, сообщало со ссылкой на главного эпидемиолога республики Асият Муртазалиеву ИА "Грозный-информ".

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сообщение о грядущей поставке вакцины от COVID-19 12 сентября было размещено в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 206 тысяч подписчиков. К 6.00 мск 16 сентября публикация собрала 415 лайков и 70 комментариев пользователей, большинство из которых критично отнеслись к этой новости.

"Я от своей [вакцины] отказываюсь в пользу государства", - написал пользователь с ником "tricolor95". "И начнётся добровольно-принудительная вакцинация", - считает "halif_195". "Я, конечно, пройду вакцинацию, думаю, выбора не будет. Ну я бы предпочёл пройти эту терапию после Питера и Москвы", - отметил "tyarkan_az".

"Я этой вакцины боюсь больше, чем коронавируса", - отреагировал "arbat_797". "Решили из нас подопытных сделать", - полагает "free_spirit_ch". "Люди уже переболели, не вижу смысла применять прививки", - считает "a.ahmed_77".

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к сообщению о передаче вакцины в регионы, включая республики Северного Кавказа. "Если бы реально эта вакцина была полезной, то ею в первую очередь прививали бы в Москве, а в регионы, тем более в кавказские, её не хватило бы", - пошутил пользователь "_razboynik_95". "Походу Чечня входит в группу повышенного риска, хотя по статистике у нас в регионе дела обстояли лучше всех", - отреагировал "hedok__b".

Сообщение о вакцинации от коронавируса встревожило жителей Чечни

Некоторые жители Чечни заявили корреспонденту "Кавказскому узлу", что не намерены участвовать в вакцинации от коронавируса.

"Ни за что, ни под каким предлогом я не дам прививать своих детей", - сказала местная жительница Марха.

"Всего неделю назад объявили о начале прививок против гриппа. Теперь говорят о вакцинации от коронавируса. Не нравится мне, что эти две прививочные кампании как бы наложены друга на друга... Я не соглашусь на такое", - отметила сотрудница бюджетной организации Залина.

Тревогу предстоящая вакцинация от COVID-19 вызвала и среди педагогов в республике. "Мы, учителя, входим в так называемую группу повышенного риска, и вакцинировать нас собираются в первую очередь вместе с медиками и другими. Во всяком случае мне так сказала родственница, работающая в Минздраве. Я вакцинироваться от коронавирусной инфекции не собираюсь... Ни сама не буду прививаться, ни детям своим прививки делать не буду. Если будут заставлять, угрожать увольнением, лучше уволюсь", - сказала учитель грозненской школы Марет "Кавказскому узлу".

"Все мои коллеги и знакомые настроены категорически против этого", - отметила педагог из Чечни Лариса.

"Бюджетники в этом плане народ уязвимый. Им можно пригрозить увольнением, невыплатой зарплат, блокировкой банковской карты, еще чем-нибудь. Многие сейчас настроены против вакцинации, но мне думается, власти, как говорится, не мытьем, так катанием добьются своего", - считает работник системы образования в Чечне Султан.

Ранее в интервью корреспонденту "Кавказского узла" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко отмечал, что учителя могут отказаться от вакцинации по религиозным причинам. В свою очередь московский адвокат Евгений Черноусов считает, что учителя ответственно подойдут к вакцинации и согласятся на прививки, несмотря на возможные нарушения мусульманских традиций.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".