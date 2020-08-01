Жителей Чечни возмутило нарушение Кадыровым масочного режима на Курбан-байрам

01 августа 2020, 13:50

Рамзан Кадыров, его близкие и многие участники религиозных обрядов в доме главы Чечни и на могиле Ахмада Кадырова проигнорировали требования Роспотребнадзора, тогда как простых людей за это штрафуют, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни, в отличие от других регионов Северного Кавказа, по случаю Курбан-байрама объявили нерабочими сразу два дня - 30 и 31 июля. При коллективных молитвах в мечетях предписывается соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, предупредил муфтият Чечни. Несмотря на эти рекомендации некоторые из пришедших мечетях были без масок и сидели близко друг к другу.

Местные жители также отметили значительное снижение торговли жертвенными животными в этом году. Некоторые верующие были вынуждены отказаться от совершения обряда жертвоприношения, так как денег на покупку мяса после нескольких месяцев самоизоляции у них не оказалось. Пользователи Instagram пожаловались, что фонд имени Ахмата Кадырова не выполнил обещания о раздаче овец для жертвоприношения на Курбан-байрам всем нуждающимся.

В репортаже, показанном 31 в вечерних новостях на телеканале "Грозный", посетившие могилу Ахмата Кадырова религиозные деятели и близкие люди из окружения главы Чечни стоят в тесном кругу без масок. Медицинские маски отсутствуют и на участниках обряда жертвоприношения, включая детей главы Чечни, а также совершающих религиозные обряды в его доме богословах.

При этом сам Кадыров в публикации на своей странице в соцсети "ВКонтакте" подчеркнул, что мероприятия по случаю Курбан-байрама в Чечне проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора - "от масочного режима до социальной дистанции".

29 июля власти Чечни ужесточили карантинные меры из-за обострения ситуации по коронавирусу. В частности, жителям предписано строго соблюдать масочный режим, нарушителям назначаются штрафы.

Видеоролик о проведении в доме главы Чечни ужина для представителей духовенства и совершении ими религиозного обряда зикр, размещенный в Instagram-паблике "ЧП Чечня", вызвал критические замечания со стороны пользователей соцсети.

"Почему нет масок? Вам штраф полагается", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя msr52752. "Где маски?" - возмутился adaev_108. К 13.50 мск 1 августа эта публикация собрала 42,1 тысячу просмотров и 116 комментариев. У паблика 144 тысячи подписчиков.

Жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения карантина. Так, 6 июня Рамзан Кадыров, а также некоторые высокопоставленные чиновники Чечни посетили пятничную молитву в мечети в Шали, причем, в отличие от других верующих, были без масок.

Жители Чечни выразили корреспонденту "Кавказского узла" тем, что Кадыров и его окружение игнорируют противоэпидемические требования. "Рамзан лично на днях объявил о необходимости ужесточить масочный режим, но в то же время лично сам и его окружение его игнорирует, так же как и требования Роспотребнадзора относительно необходимости соблюдения социальной дистанции и недопустимости проведения массовых мероприятий. Это все могли видеть во вчерашних новостях. Естественно, такое положение не может не вызывать вопросы. Требования должны быть одинаковыми для всех, а не применяться выборочно", - заявила сегодня жительница республики Милана.

Чиновники не в первый раз нарушают собственные запреты, указал житель Чечни Ислам. "Кадыров недавно возмущался тем, что население не соблюдает масочный режим, а вчера вместе со своим окружением и членами семьи продемонстрировал, что сам не придерживается этих правил. Его мать была в маске на обряде жертвоприношения, все остальные без них. Зикр, мавлид и ужин в его (Кадырова. - Прим. "Кавказского узла") доме, как было видно из репортажей, тоже прошли с нарушением всех возможных требований. Это всем бросилось в глаза", - заметил Ислам.

"В магазин людей без масок не пускают, в общественный транспорт тоже, в мечетях во время рузба-намаза обязательно должна быть дистанция между молящимися, даже когда идешь в спортзал, требуется быть в маске, потому что Рамзан потребовал ужесточить масочный режим из-за роста числа заболеваний коронавирусом. Но сам он, его родные и окружение, почему-то, ни одно из этих правил не соблюдают, и не стесняются это демонстрировать по телевидению. Выходит у нас есть высшая каста, которая может делать все что хочет, и низшая, то есть народ, который должен неукоснительно исполнять требования власти и не задавать никаких вопросов, так получается? Куда смотрит наш вездесущий Роспотребнадзор и почему игнорирует такие вопиющие нарушения? Наш магазин три дня назад оштрафовали за то, что два клиента зашли без масок, а тут десятки, а то и сотни людей собрались в одном месте, все без масок, и к ним ни у кого нет не то что претензий, но даже вопросов. Где справедливость?" - выразил свое возмущение предприниматель Муса.

"Вчерашний репортаж на ЧГТРК меня просто в лишний раз убедил в том, что наша власть руководствуется двойными стандартами. Это и во время карантина было видно, когда все кто при должностях, их близкие и знакомые спокойно разъезжали на машинах по республике, в то время как людям не разрешалось даже пешком выходить из дома, и сейчас, когда от людей требуют соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, и не проводить каких-либо крупных мероприятий. Все эти требования Кадыров и его окружение нарушили за один только вчерашний день", - констатировал житель Чечни Аслан.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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