Долги помешали многим верующим в Чечне достойно отметить Курбан-байрам

01 августа 2020, 03:34

Праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама прошли в мечетях Чечни при соблюдении строгих санитарных мер из-за коронавируса. Некоторые жители республики были вынуждены отказаться от совершения обряда жертвоприношения, так как денег на покупку мяса после нескольких месяцев самоизоляции у них не оказалось, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" верующие.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни, в отличие от других регионов Северного Кавказа, по случаю Курбан-байрама объявили нерабочими сразу два дня - 30 и 31 июля. При коллективных молитвах в мечетях предписывается соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, предупредил муфтият Чечни. Несмотря на эти рекомендации некоторые из пришедших мечетях были без масок и сидели близко друг к другу, в том числе глава республики Рамзан Кадыров. Местные жители также отметили значительное снижение торговли жертвенными животными в этом году. Они указали, что фонд имени Ахмата Кадырова не выполнил обещания о раздаче овец для жертвоприношения на Курбан-байрам всем нуждающимся.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Обязательный утренний Ид-намаз (молитва, совершаемая мусульманами в праздничные дни Курбан-байрам и Ураза-байрам) в связи с наступлением мусульманского праздника Курбан-байрам прошел 31 июля лишь в отдельных мечетях при строгих мерах контроля. На праздничный намаз пришло значительно меньше верующих, чем в прошлые годы, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

На праздничный намаз на Курбан-байрам всегда мало людей приходит, а в этом году их было еще меньше, сказал житель Грозного Али. "Дистанцию в мечетях соблюдали. Маски кто-то носит, а кто – нет", - сказал он.

По словам Али, доходы в его семье из-за коронавируса снизились, однако обряд жертвоприношения он провести планирует. "Отмечу праздник, как и прежде, - куплю барашка. Сегодня (31 июля) купить не успел, завтра (1 августа)", - сказал он.

Али отметил, что жители Чечни с пониманием относятся к карантинным мерам из-за коронавируса. "Больных все больше и больше... люди боятся выходить, детей не выпускают", - сообщил он.

С 6 мая в Чечне действует масочный режим. Отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил, нарушителям назначаются штрафы. 29 июля власти Чечни ужесточили карантинные меры из-за обострения ситуации по коронавирусу. В частности, жителям предписано строго соблюдать масочный режим, нарушителям назначаются штрафы. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Я был утром (31 июля) в мечети - людей было очень мало, около 40 человек. Но все были в масках - и старики, и молодежь. В предыдущие годы [людей на праздничной молитве по случаю Курбан-байрама] в нашей мечети бывало больше", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Тамерлан. Он рассказал, что на жертвенное мясо они с родными "заранее скидывались, покупали бычка на семерых, у каждого там своя доля".

Тамерлан сказал, что его родители - пенсионеры, а он трудится в бюджетной сфере, поэтому карантин на доходах семьи отразился несильно. "Мы сократили расходы на случай, если будут еще какие-то ограничения", - пояснил он.

К обязанности носить маски жители республики относятся неоднозначно, отметил Тамерлан. "Все [ходят] в масках. Но, с другой стороны, говорят, что маски не помогают", - сказал он.

"Ид-намаза в нашей мечети сегодня не было, хотя еще накануне говорилось, что его проведут. Говорили, что приходить нужно обязательно в масках, соблюдать дистанцию. Родственник, который живет в поселке, сказал, что у них тоже ид-намаз не провели", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Заводского района Грозного Ибрагим.

"У нас ид-намаз прошел после 08.00 мск. Я сегодня впервые был на таком намазе. На входе руки обрабатывали антисептиком, маски были обязательны, молитву совершали с дистанцией примерно метра в полтора - внутри для этого специально бечевки по полу были протянуты. Людей было много, без масок не пускали", - рассказал житель Ачхой-Мартановского района Зелимхан.

"В центральной мечети был ид-намаз утром (31 июля). Только в масках запускали, внутри имам с помощниками указывали, где встать, чтобы было расстояние между молящимися, разметка для этого была. Стоять нужно было так, чтобы между теми, кто стоит справа и слева, было расстояние в полтора метра. А те, что спереди и сзади, стояли как обычно, потому что между ними и так есть расстояние", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель райцентра Шатой Магомед. Он сказал, что после завершения намаза поехал домой. "Мы с соседями вскладчину бычка купили на курбан (обряд жертвоприношения). Обошлось каждому в 9500 рублей", - отметил Магомед.

"Я решила в этом году обязательно сделать курбан, потому что несколько лет этого не делала его из-за разных проблем. Отложила 10 тысяч... Брат с сыном поехали покупать овцу, нашли как раз за эту сумму", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать четверых детей Лиза.

"Собирался в этом году на хадж поехать, но его отменили, а деньги за путевку я забрал. Так что для меня проблем с проведением жертвоприношения в Курбан-байрам нет", - отметил местный житель Султан.

В этом году из-за эпидемии коронавируса въезд паломникам в Саудовскую Аравию был запрещен.

Правозащитница Асет Мальсагова отмечать праздник планирует, как и в прежние годы, в кругу семьи. "Купили [барашка], поделили, раздали, и третью часть оставили дома. Доход не уменьшился, а, наоборот, на троих внуков получили по 10 тысяч рублей. Это хорошая подмога", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Президент России Владимир Путин в мае объявил о выплатах по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса. Кроме того, единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей было назначено в июне на всех детей до 16 лет. Семьи с детьми до трех лет получили право на ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь на каждого такого ребенка, сообщила 23 июня "Российская газета".

По словам Мальсаговой, к ограничениям она относится как к необходимым мерам предосторожности, "поскольку пандемия, кажется, только во вкус вошла". "Мы сами заболели всей семьей, сейчас отходим уже потихоньку. Хотя у нас [заболевание] было в легкой форме, но болезнь очень нехорошая", - сказала она.

Жители Чечни пожаловались на отсутствие денег для празднования Курбан-байрама

Некоторые жители республики сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что решили не проводить в этом году обряд жертвоприношения из-за нехватки денег.

"Курбан в этом году не делаю, просто на это нет денег. Из-за карантина больше трех месяцев провел дома, все средства закончились. Работать начал всего несколько недель назад, заработка хватает только на еду", - сказал житель Грозного Хамзат.

Местный житель Асламбек не проводит обряд жертвоприношения впервые за последние 15 лет. "Нет такой возможности. Карантин и самоизоляция «съели» все накопления. Сейчас занят на частной стройке, деньги хозяин еще не заплатил, поэтому курбан в этом году придется пропустить", - сказал он.

Каменщик из Грозного Шахран сказал, что вынужден отказаться от совершения обряда жертвоприношения из-за наличия долгов. "Три месяца, что пришлось всем на карантине провести, сказались [на финансовом состоянии] не лучшим образом. Набрал долгов на 40 тысяч. Спрашивал у имама насчет жертвоприношения на праздник. Он сказал, что делать курбан, имея невыплаченный долг, нежелательно. Поэтому пришлось воздержаться, сначала долги надо отдать", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Нам зарплату не выплатили, хотя начальство и обещало выдать ее перед праздником. Денег не выдали, так что курбан в этот раз придется пропустить - кроме моей зарплаты других доходов в семье нет", - рассказал работник предприятия в Грозном Мансур.

Он сказал, что мясо в преддверии праздника подорожало. "Накануне (30 июля) смотрел цены на скот в нескольких местах. Средний баран стоит от 11-12 тысяч рублей, мелких овец можно и по девять тысяч найти, но это уже не то. Коровы, если вскладчину брать, обойдутся в такую же сумму, или даже больше. Это не всем по карману, особенно после недавнего карантина, когда многие вынужденно не работали", - отметил Мансур.

"Скот на курбан в этом году продается дороже, чем в прошлом. Средние овцы стоят от 10 тысяч и выше, тогда как год назад тысяч за девять можно было найти таких же", - поддержал его грозненец Саид. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году не проводил обряд жертвоприношения.

"Нет средств на то, чтобы совершить жертвоприношение. С апреля был на карантине, только-только начал работать, вся выручка уходит на питание и оплату задолженности по коммунальным услугам, что накопилась за это время", - заявил работник станции техобслуживания в Грозном Рамзан.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных жителей Чечни.

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