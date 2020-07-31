Коллективные намазы по случаю Курбан-байрама прошли в мечетях юга России

31 июля 2020, 11:08

Праздничные молитвы в первый день празднования Дня жертвоприношения в мечетях юга России должны были пройти при соблюдении мер санитарной безопасности, однако не все верующие в Дагестане, Чечне и Ставропольском крае пришли в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Как сообщал "Кавказский узел", по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам 31 июля было объявлено нерабочим днем в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, а в Чечне праздничным был и 30 июля. Муфтият Адыгеи и Краснодарского края отменил проведение коллективных молит в мечетях и на прилегающих к ним территориях в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В Чечне при коллективных молитвах рекомендовалось соблюдать социальную дистанцию и использовать маску, а при проведении праздничной молитвы в соборной мечети Нальчика рекомендовалось соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Праздничный Ид-намаз (молитва, совершаемая мусульманами в праздничные дни Курбан-байрам и Ураза-байрам) по случаю Курбан-байрама в Дагестане прошел в центральной Джума-мечети Махачкалы. С поздравлениями к прихожанам обратился имам, а также министр по национальной политике республики. После выступлений состоялась праздничная молитва и хутба (мусульманская проповедь). Завершилось мероприятие коллективной мольбой ко Всевышнему, говорится на странице республиканского ДУМ в Instagram.

На видео коллективной молитвы, опубликованной в соцсети, видно, что на входе в мечеть всем обрабатывали руки, внутри мечети мусульмане сидели на некотором отдалении друг от друга, не все из пришедших были в масках.

Отметим, что ранее, 30 июля, представитель махачкалинской клиники, специализирующейся на лечении больных с COVID-19, сообщил о 52 поступивших в эту больницу за сутки и констатировал рост числа новых пациентов. В последние десять дней прирост заразившихся коронавирусом в Дагестане не превышал 41, следует из данных оперштаба.

Праздничная проповедь главы муфтията Чечни в связи с началом Курбан-байрама на чеченском языке опубликована на странице ДУМ в Instagram. На кадрах видео видно помещение мечети, которое заполнено не полностью, однако некоторые из пришедших сидели без масок и близко друг к другу, в том числе глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее сотрудник муфтията Чечни сообщил "Кавказскому узлу", что с учетом сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, совершение праздничного намаза завтра в мечетях республики пройдет при строгом соблюдении установленных Роспотребнадзором правил. "Обязательным является наличие защитных масок и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Верующим... следует это учесть, поскольку без масок в мечеть не допустят", – сказал сотрудник ДУМ Чечни.

Праздничные молитвы мусульман Ставропольского края в мечети Пятигорска начались с поздравления и проповеди главы краевого ДУМ Мухаммада-хаджи Рахимова, который рассказал о том, что традиционный хадж в Мекку из-за эпидемии смогло совершить ограниченное количество людей. «К сожалению, в этом году пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь, и мусульмане всего мира временно не имели возможность совершить хадж. Но это не повод для отчаяния», - заявил Рахимов, слова которого приводятся на сайте муфтията.

Паломничество к мусульманским святыням в Саудовской Аравии из-за пандемии коронавируса проходило в этом году без гостей из других стран, в том числе без паломников с Северного Кавказа. Число участников хаджа сокращено с двух с половиной миллионов до десяти тысяч.

На фотографии, опубликованной на сайте муфтията, видно помещение мечети, полностью заполненное мужчинами, некоторые из них были в масках. Ранее, 29 июля, муфтият сообщил о начале 30-минутной коллективной молитвы в пятигорской мечети в 8.00 мск, все желающие должны были прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию. Проповедь и молитву для удобства прихожан планировали транслировать на экранах, отмечается на сайте ДУМ.

На странице ДУМ Кабардино-Балкарии в Instagram 30 июля опубликовано объявление о начале коллективной молитвы в мечети Нальчика в 7.30 мск с просьбой соблюдать все меры санитарной безопасности, а также не приходить пожилым старше 65 лет и детям. На 10.40 мск сегодня на сайте и странице в соцсети муфтията республики нет сведений о прошедшей праздничной молитве.

На сайте ДУМ Ростовской области указано время праздничной молитвы 31 июля в соборной мечети города. 5.30 мск. В объявлении также говорится, что на территорию мечетей будут допускаться только «имеющие при себе защитные маски и индивидуальные коврики». На 10.40 мск на сайте ростовского муфтията нет информации о прошедшей коллективной молитве.

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