Медицинский работник с тестами на коронавирус. Фото REUTERS/Kham

30 июля 2020, 18:38

Махачкалинская COVID-клиника сообщила о росте числа пациентов

Представитель махачкалинской клиники, специализирующейся на лечении больных с COVID-19, сообщил о 52 поступивших в эту больницу за сутки и констатировал рост числа новых пациентов. В последние десять дней прирост заразившихся коронавирусом в Дагестане не превышал 41, следует из данных оперштаба.

Скриншот сообщения со страницы оперштаба Дагестана в Instagram https://www.instagram.com/icdagestan/Как сообщал "Кавказский узел",  Минздрав Дагестана 28 июля призвал жителей соблюдать меры безопасности, отметив, что в последнее время в республике зафиксирован рост числа госпитализированных больных с COVID-19. В тот день в республике было зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 9143, а смертей - 442. Опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы заявили, что жители республики массово нарушают нормы безопасности

К 29 июля число подтвержденных случаев заражения увеличилось еще на 40 и составило 9183. Число умерших увеличилось до 444, говорится в сообщении на странице оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Дагестана.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане зафиксирован резкий всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

"В Республике Дагестан введен режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты. Соблюдайте социальную дистанцию 1,5 метра", - сказано в сообщении республиканского оперштаба.

За последние десять дней, с 20 июля, по данным оперативного штаба, прирост зараженных в сутки не превышал 41. На сегодня число подтвержденных случаев инфицирования составило 9223, в том числе 40 - за минувшие сутки. Число умерших увеличилось до 445, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе Дагестана.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот сообщения со страницы Исрафила Исрафилова в Telegram https://t.me/israfiloff/688По данным городской клинической больницы Махачкалы, которая специализируется на лечении пациентов с COVID-19, на 29 июля за сутки туда поступили 52 человека.

"Можно уже уверенно говорить, что наблюдается рост [числа] пациентов. Друзья мои, не хочется наблюдать картину, которая происходила в Дагестане в апреле-мае. Поэтому настоятельно прошу Вас соблюдать рекомендации врачей", - написал пресс-секретарь больницы Махачкалы Исрафил Исрафилов на своей странице в Telegram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Более 500 граждан Азербайджана остались в Кулларе после отправки на родину очередной группы", "Ставрополье стало лидером в СКФО по приросту смертей от COVID-19", "Жители Дагестана признались в игнорировании мер безопасности".

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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