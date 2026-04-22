Селевой поток сошел в селении Кидеро

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В дагестанском селении Кидеро сошедший селевой поток отрезал дорогу к районной больнице.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля 11 сел в Тляратинском, Дахадаевском и Цумадинском районах были лишены транспортного сообщения из-за оползней и обвалами скал.

В селении Кидеро Цунтинского района Дагестана вечером 21 апреля сошел селевой поток, пишет "Коммерсант"

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, но из-за селевого поток отрезан доступ по дороге к районной больнице.

Напомним, что десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 18 апреля без транспортного сообщения оставались жители 15 населенных пунктов: шести - в Тляратинском районе, шести - в Дахадаевском, двух - в Цумадинском и одного - в Казбековском.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

