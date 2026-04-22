05:55, 22 апреля 2026

Селевой поток сошел в селении Кидеро

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В дагестанском селении Кидеро сошедший селевой поток отрезал дорогу к районной больнице.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля 11 сел в Тляратинском, Дахадаевском и Цумадинском районах были лишены транспортного сообщения из-за оползней и обвалами скал.

В селении Кидеро Цунтинского района Дагестана вечером 21 апреля сошел селевой поток, пишет "Коммерсант"

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, но из-за селевого поток отрезан доступ по дороге к районной больнице.

Напомним, что десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. 18 апреля без транспортного сообщения оставались жители 15 населенных пунктов: шести - в Тляратинском районе, шести - в Дахадаевском, двух - в Цумадинском и одного - в Казбековском.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Институт географии РАН связал наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
События
04:55, 22 апреля 2026
Несколько зданий повреждены в Приморско-Ахтарске после атаки БПЛА
00:40, 22 апреля 2026
Житель Северной Осетии заподозрен в оправдании терроризма
16:00, 21 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
11:16, 21 апреля 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
06:50, 21 апреля 2026
Военный из Южной Осетии убит на Украине
20:47, 20 апреля 2026
1
 Ученые заметили прогресс в восстановлении морского дна Анапы
Все события дня
Новости
Наводнение в Дагестане. Скриншот видео ГУ МЧС РФ по РД
13:09, 21 апреля 2026
Адвокаты разъяснили правила выплат жителям Дагестана за ущерб от потопа
Оползень в Дахадаевском районе. Апрель 2026 г. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/news/dakhadaevskiy_rayon/v_dakhadaevskom_rayone_stikhiya_zatronula_155_domovladeniy
12:13, 21 апреля 2026
Число заблокированных дагестанских сёл снизилось до 11
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана
10:24, 21 апреля 2026
49 домов остаются затопленными в Дагестане
Разрушения в Дахадаевском районе. Апрель 2026 года. Фото из телеграм-канала администрации Дахадаевского района https://t.me/urkarakh_ru/27427
02:52, 21 апреля 2026
Жители сел в Дахадаевском районе рассказали о последствиях оползней
Эвакуация людей в кузове грузовика из зоны подтопления в махачкалинском микрорайоне. 29 марта 2026 года. Кадр видео администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/20976
00:55, 21 апреля 2026
Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Протестующие на Руставели 21 апреля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
21 апреля 2026, 23:41
Протестующие на Руставели поддержали требования родителей пациентов с миодистрофией Дюшенна

Кот с рисунком усов на морде. Фото: defne heybeli / Unsplash.com
21 апреля 2026, 20:45
Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 16:51
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 14:05
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше