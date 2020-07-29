29 июля 2020, 21:58

Власти усилили контроль за соблюдением мер безопасности из-за COVID-19 в Чечне

В Чечне ужесточен масочный режим и контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах, сообщил глава республики.

Как писал "Кавказский узел",  с 6 мая в Чечне действует масочный режим. Отсутствие защитной маски расценивается как нарушение санитарных правил, нарушителям назначаются штрафы. 1 июня власти Чечни ввели послабления в ограничения - разрешили работу стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, позволили жителям гулять вблизи дома и заниматься спортом на открытом воздухе. При этом масочный режим в городе был сохранен. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов на следующий день  пригрозил штрафами и двухнедельным карантином, как для нарушителей масочного режима, так и для членов их семей. За нарушение масочного режима в Чечне наказывают только простых граждан, возмутились пользователи соцсети после сообщения о штрафах жителям Ножай-Юртовского района.

К 29 июля в Чечне выявлено 2030 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 за последние сутки. Активных больных 650. Умерло с начала пандемии 32 человека, за последние сутки - один. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Ужесточили масочный режим, усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах", - написал сегодня Кадыров на своей странице "ВКонтакте", не уточнив подробности нововведений. По его словам, меры приняты в связи с "небольшим всплеском заболевания", чтобы "значительно снизить число заболевших".

Глава Чечни отчитался, что республике девять медучреждений перепрофилированы под лечение зараженных COVID-19. "Есть коечный запас, больницы и центры снабжены всеми необходимыми лекарствами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты", - заверил он.

Напомним, ранее жители Чечни обращали внимание на игнорирование масочного режима властями. Так, 31 мая на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с главными врачами перепрофилированных под прием зараженных коронавирусом больниц, репортаж о которой был показан ЧГТРК "Грозный", все были без масок. 5 июня в ночных новостях телеканала "Грозный" был показан сюжет о проведении коллективной пятничной молитвы с участием Рамзана Кадырова, муфтия республики и ряда высокопоставленных чиновников. Глава Чечни и другие высокопоставленные чиновники молились в шалинской мечети без масок, несмотря на строгие требования к остальным верующим, указали жители республики.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Прокуратура отчиталась о выплатах надбавок медработникам Левашинской больницы", "Власти Кабардино-Балкарии решили отменить запрет на массовые мероприятия", "Пожилой пациент из Бено-Юрта шестой день ожидает приезда "скорой".

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