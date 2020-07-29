Предприниматели в Чечне назвали необоснованными массовые штрафы от Роспотребнадзора

29 июля 2020, 16:12

Сотрудники чеченского управления Роспотребнадзора штрафуют владельцев магазинов и аптек за отсутствие медицинских масок у посетителей. Проследить за клиентами невозможно, заявили предприниматели, указав, что при этом выполняют все санитарные требования.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Рамзан Кадыров потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса. Он отметил, что прогулялся по городу, и не увидел ни одного человека в маске. 24 июля работники местных администраций и сотрудники Роспотребнадзора провели в Грозном масштабные проверки магазинов, торговых точек, салонов красоты и сделали вывод, что большинство предпринимателей не соблюдает предписаний Роспотребнадзора. Сами бизнесмены посетовали на то, что не понимают, как выполнять требования, озвученные чиновниками.

22 июня в Чечне был полностью отменен пропускной режим и запрет на использование личных автомобилей. Кроме того, все госучреждения перешли на обычный режим работы, возобновилась работа заведений общепита на открытых площадках, спортивных и туристических объектов. Вместе с тем в республике был сохранен контроль на границах, а 14 июля стало известно, что въезд в Чечню для жителей других регионов временно запрещен из-за угрозы распространения коронавируса.

Только за несколько дней были выявлены нарушения в 125 торговых точках, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Управления Роспотребнадзора по Чечне. "За последние несколько дней проверено более двух тысяч различных точек, нарушения требований безопасности выявлены в 125 случаях. Виновные привлекаются к предусмотренной законом административной ответственности. Это либо наложение денежного штрафа в установленных соответствующими статьями КоАП для физических и юридических лиц размерах, либо закрытие объекта на срок до трех месяцев", - сказал он.

Предпринимателей штрафуют за несоблюдение масочного режима клиентами, что несправедливо, посетовал владелец магазина в Грозном, Хамзат. "Стоило Рамзану [Кадырову] объявить, что нужно усилить контроль за соблюдением масочного режима, как пошли проверки. И Роспотребнадзор проверяет, и полиция, и администрация. Еще и общественники какие-то ходят с проверками. Все ищут нарушения. Зайдет в магазин человек без маски, а штрафуют хозяина. Это по какому праву такое? Нас вчера (28 июля. - Прим. "Кавказского узла") оштрафовали на 150 тысяч из-за того, что посетительница была в магазине без маски. Мы и табличку на двери повесили, что вход без масок запрещен, и маски на входе имеются, и антисептик купили за 700 рублей, но за всеми ведь не уследишь. А эти контролеры только и ищут повода, чтобы придраться", - рассказал предприниматель корреспонденту "Кавказского узла".

На то же пожаловалась и владелица другого грозненского магазина, Малика. "Теперь главная забота для всех - это следить за тем, чтобы посетители были в масках. Я и продавцов предупредила, чтобы не обслуживали клиентов без масок, и требовали от них либо надеть маски, либо покинуть магазин. Покупатели нам свое возмущение высказывают, словно мы от нечего делать требуем от них надевать маски. Продавцы переживают. Соседний магазин закрыли из-за того, что там какая-то женщина была без маски. Почему мы должны отвечать за чужие нарушения, вот что непонятно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Необоснованные штрафы взимаются ради того, чтобы пополнить бюджет, предположила владелица еще одного магазина, Яха. "За эти три дня к нам с проверками приходили с Роспотребнадзора, из администрации, плюс еще какие-то волонтеры. Всех занимает вопрос, надевают ли посетители маски в помещении. Если кто без них окажется в момент проверки, тут же закрывают [магазин] и штраф выписывают. Причем немалый, от 50 тысяч до 150, а то и выше. Это уже ни в какие рамки не лезет. Мы и так нормально не работали из-за карантина, теперь еще эта проблема добавилась", - посетовала она.

Предприниматель рассказала, что также была оштрафована. "Меня оштрафовали, за то, что какая-то женщина при выходе сняла маску. Тут же зашел контролер и сказал, что мы, якобы, нарушили предписание Роспотребнадзора и не выполняем указания главы насчет ужесточения мер масочного режима, а значит, как бы способствуем распространению коронавируса. Такое впечатление, что это специально организовано, чтобы с нас деньги вытрясти", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проверки избирательных, от штрафов страдает именно малый бизнес, указала грозненка Зара, занимающаяся аптечным бизнесом. "Я не могут понять, почему только магазины, кафе и аптеки так тщательно проверяют на нарушение клиентами масочного режима. Почему-то в банках, в центрах «Мои документы», где десятки людей собираются в помещении и никто практически не бывает в масках, никаких проверок не проводится и никто их не штрафует. Или властям невыгодно самих себя штрафовать, а надо «давить» малый бизнес? Вчера 40 минут провела в банке, чтобы кредит оплатить, так в масках было всего три-четыре клиента и персонал. И никакому Роспотребнадзору до этого не было никакого дела. Раз уж взялись контролировать, то контролируйте всех", - заявила она в интервью с корреспондентом "Кавказского узла".

Одновременно с проверками торговых точек в республике проходят инициированные властями массовые акции в поддержку Рамзана Кадырова, на которых не всегда соблюдаются введенные властями ограничения.

В грозненском супермаркете "КУБ" корреспонденту "Кавказского узла" отметили, что проследить за всеми покупателями невозможно. "Все требования соблюдаем. Знаем, что некоторые магазины были оштрафованы даже за незначительные нарушения. У нас все есть: антисептики, перчатки, мусорки. Трудности возникают, когда в магазине много народа, и не за всеми можно следить и подсказывать, что обязательно нужно быть в маске. Это физически невозможно", - сказала сотрудница магазина.

По ее словам, сложнее всего с пожилыми посетителями магазина. "Им сложно носить маски, перчатки. Долго находиться в них очень неудобно, приходится иногда снимать. Но за это пока не штрафовали магазин, проверки еще не было", - добавила она.

В другом продуктовом магазине Грозного было зафиксировано нарушение масочного режима, но штраф был наложен не на магазин, а на самих нарушителей. "К нам в магазин на проверку пришли в час пик, было много народа, и многие были без маски. Но оштрафовали не нас, а двух посетителей. На тысячу рублей. Все остальные сразу надели маски", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" управляющий магазином, не пожелавший представиться.

Он согласен с тем, что в магазинах, кафе и других торговых и развлекательных точках невозможно обеспечить ношение масок всеми посетителями. "Единственный вариант, если у входа будет стоять сотрудник и пускать только тех, кто в маске. Но и это не выход, потому что они могут зайти и потом снять маску. Вот в таких случаях не нас должны штрафовать, а этих людей", - уверен управляющий.

К 29 июля в Чечне выявлено 2030 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 за последние сутки. Активных больных 650. Умерло с начала пандемии 32 человека, за последние сутки - один. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В целом основания для наложения штрафов на предпринимателей есть, полагает московский юрист, член Адвокатской палаты Москвы Никита Таранищенко.

"Соблюдение санитарных правил обязательно для всех. Об этом говорится в пояснении Верховного суда России. Там четко прописано, что простые граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ как за нарушение правил, так и за нарушение дополнительных правил при введении на территории субъекта режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Поэтому ответственность за нарушение правил несут не только, скажем, посетители магазина, а также индивидуальные предприниматель или юридическое лицо, которому принадлежит торговая точка", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Однако в случае отказа посетителя носить маску в магазине штрафовать должны нарушителя, а не предпринимателя, отметил Таранищенко. "Если посетитель публично отказывается носить маску, знает о масочном режиме, понимает, что это правонарушение, то именно он должен быть оштрафован. Сотрудники магазина не могут заставить посетителя надеть маску, могут проинформировать о необходимости ношения маски, но силой заставить не имеют права. В связи с этим при составлении административного правонарушения этот момент стоит учесть, и оштрафовать реального нарушителя. Если в магазине соблюдены все санитарные правила, указанные Роспотребнадзором, то не могут быть претензий к хозяйствующему субъекту", - подчеркнул он.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".