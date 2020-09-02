Чеченские педагоги высказались против вакцинации от коронавируса

02 сентября 2020, 01:36

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в конце сентября - начале октября в республике начнется вакцинация педагогов от COVID-19. При этом он отметил, что они будут вакцинированы "в первую очередь". Опрошенные "Кавказским узлом" чеченские педагоги высказались резко против вакцинации в целом.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил о предстоящей в сентябре-октябре вакцинации учителей от коронавируса. Видеоролик с отрывком из интервью министра было опубликовано 1 сентября в Instagram-паблике "Чечня сегодня", насчитывающем 292 тысячи подписчиков. По данным на 01.30 мск сегодня, 2 сентября публикация набрала 6737 просмотра и 34 комментария.

«Тестирование групп риска будет продолжаться. И в том числе преподавателей. Тем более, как мы уже говорим, преподаватели формируют одну из групп риска в плане заболеваемости. И, более того, учителя, преподаватели относятся к одной из тех первых категорий лиц, на которых будет распространяться обязательная... Не обязательная, а в первую очередь вакцинация против коронавируса. Мы знаем, что вакцина уже есть... Она уже, так скажем, есть в наличии, но пока нет промышленного ее производства […] Мы очень рассчитываем, что группу риска мы можем начинать вакцинировать в конце сентября – начале октября», - сказал Сулейманов.

Пользователи Instagram главным образом негативно восприняли заявление Сулейманова.

«Вакцину создают годами, и то многие вакцины, наоборот, с плохими последствиями выходят, а этой вакцине без году неделя, и все должны радостно принять это», - удивляется seda8.

«Вакцинация добровольная?» - интересуется resnicy_v_stolice.

«Нет, конечно, увольнять будут, если не будут колоть», - предположила hava_mus.

«Всем учителям отказаться и посмотрим, кого они уволят», - предложил lam_stroy.

«Надо всем учителям подряд, положившись на Аллаха, прекратить работу. Я своих детей лучше не буду пускать в школу, и не дам делать им эти прививки», - уверяет erica_777_zamuzhem.

«Я побоюсь этого вакцинирования, своим детям и себе не дам её сделать», - высказала мнение alina_bas27.

«Неужели насильно будут колоть?» - задается вопросом marinas15_95.

Педагоги раскритиковали планы по вакцинации от коронавируса

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" работники образовательных учреждений республики высказались негативно к планам по вакцинации педагогов.

«Вакцина создана недавно. Еще не прошла необходимее испытания, неизвестно, какие нее побочные эффекты, дает ли положительный результат при лечении. А нас уже собрались прививать. Конечно, я будут против такой прививки», - заявила педагог Марьям.

«Насколько я знаю, на федеральном уровне говорилось о том, что вакцинация может начаться в ноябре-декабре или даже позже, а наш министр называет дату сентябрь-октябрь. Нас что, собираются использовать в качестве подопытных кроликов, я не пойму? Много отрицательного пишут об этой новой вакцине и вакцинации вообще, по возможности я вакцинироваться не буду», - заявил педагогический работник Зелимхан.

«Пусть кто хочет, тот делает эту вакцину от COVID себе, своим детям и своим родным. Я вакцинироваться не намерена. Лучше уволюсь с работы, а дальше посмотрим», - подчеркнула учительница начальных классов школы в Грозном Хеда.

«Сначала министр (Сулейманов) говорит, что вакцинации обязательная. Тут же это опровергает и начинает рассуждать о сроках ее проведения. Как такое понимать? Пока, насколько я знаю, никто об обязательной вакцинации на федеральном уровне не говорил. Говорят лишь о добровольной. Я лично не собираюсь становиться в этом плане добровольцем. И своей семье не дам проводить ни прививки, ни тем более эту самую вакцинацию», - отметил педагог Руслан.

Не все учителя общеобразовательных учреждений намерены делать себе прививки, сказала учительница средней школы Грозного Светлана.

«Пока нам никто ничего не говорит, но для себя я решила, что не буду делать никаких прививок. Я вообще никогда не делаю прививок, а сейчас тем более ни о какой вакцине для меня и речи нет», - сказала она.

При этом некоторые из педагогических работников не исключили, что вакцинация в Чечне может носить принудительный характер.

«Добровольно вряд ли кто будет себе ставить вакцину от коронавируса, а вот принудить могут. Сделать это довольно просто. Предложат несогласным уволиться - и все, вопрос будет закрыт. Если поставят учителей перед таким жестким выбором, то многие предпочтут вакцинироваться, чем остаться без источника доходов. Бюджетники у нас в этом плане практически беззащитны перед государственной машиной», - высказал свое мнение преподаватель с 18-летним стажем Умар.

Учитель не может быть уволен за отказ от вакцинации

Обязательная вакцинация юридически невозможна, считает адвокат Адвокатского Бюро Мусаев и партнеры Надежда Ермолаева.

"Любая медпомощь - она добровольна. Принудительное медицинское вмешательство недопустимо по российскому законодательству, по нормам международного права. Но есть еще и медицинские показания для отвода от прививок, есть люди, которым противопоказаны прививки. Среди оснований увольнения этого быть не может. Для учителей существуют некоторые дополнительные критерии, в соответствии с их статусом, но здесь речь идет о наличии медицинской книжки. Если у них ее нет, то договор с ними не заключается или прекращается. Они обязаны ежегодно проходить определенных специалистов, тестироваться на туберкулез, но сведений об обязательной вакцинации в этой книжке нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "учитель не может быть уволен за отказ от вакцинации". "В соответствии с Законом «Об иммунизации населения» он лишь может быть отстранен от работы в случае повышения уровня инфекционной заболеваемости в регионе. Есть еще нормативные акты субъектов, но вряд ли они противоречат федеральным нормативным актам», - рассказала Ермолаева.

При этом юрист отметила, что общественные обсуждения прошел новый проект Кодекса об административных правонарушениях, в котором предусматриваются штрафы за отказ от вакцинации. В настоящий момент проект проходит доработку для направления в Госдуму.

«Есть проект КоАП, он уже прошел общественные обсуждения, сейчас дорабатывается и поступит в Госдуму. Он предусматривает штраф для физлиц, отказывающихся от вакцинации, от пяти до семи тысяч рублей. Но это лишь проект, и он не прошел еще первых чтений в Госдуме», - заключила Ермолаева.

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в Чечне вакцины от гриппа

В региональном отделении Роспотребнадзора корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в республику пока не завезли вакцину от гриппа.

«Дата (вакцинации) была запланирована на первые дни учебного процесса, но поставка вакцины в республику не осуществлена на этот момент, потому [дата начала вакцинации] неизвестна», - сказал официальный представитель Роспотребнадзора.

Он отметил, что некоторые категории граждан подлежат обязательной вакцинации от гриппа и ОРВИ.

«Есть в РФ 125-й национальный календарь, согласно которому проводят профилактические прививки. Это календарь 2014 года. Он утвержден приказом Минздрава РФ, и там оговорены контингенты, которые подлежат обязательной вакцинации. В том числе это регламентируется санитарными правилами РФ о профилактике гриппа и ОРВИ, где также регламентировано, кто в обязательном порядке должен быть привит. Про COVID на сегодня речь о вакцинации не идет. Вакцина очень нежная и нуждается в специальных условиях транспортировки. На Чеченскую республику никаких заявок нет, и вопрос о возможной иммунизации кого-либо не стоит. От гриппа - это ежегодная вакцина, ее делали, она эффективна - ничего нового», - сообщил сотрудник санитарного ведомства.