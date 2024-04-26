Житель Карачаево-Черкесии заподозрен в распространении фейков об армии

26 апреля 2024, 15:24

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Инструктор по альпинизму Таулан Кипкеев из Карачаево-Черкесии стал подозреваемым по уголовному делу о фейках про армию после публикации с критикой военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", статья о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (статья 207.3 УК РФ) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

29-летний инструктор по альпинизму и горным лыжам из Карачаево-Черкесии Таулан Кипкеев стал подозреваемым по уголовному делу о фейках про армию, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По данным правозащитников, поводом для преследования стало опубликованное в соцсети видео, в котором Кипкеев подверг критике российское руководство за военную операцию на Украине.

Уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии возбуждено 25 апреля по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Где сейчас находится Таулан Кипкеев, неизвестно, сообщает издание ASTRA.

Пункт "д" части 2 этой статьи УК РФ предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы за распространение фейков "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

Какое ведомство возбудило уголовное дело в отношении Кипкеева, в публикациях не указано. На сайте управления СКР по Карачаево-Черкесии, по состоянию на 15.20 мск, нет информации об этом уголовном деле.

Напомним, 14 февраля Путин подписал закон о конфискации имущества, использованного для распространения фейков о российской армии. Новый закон призван еще больше устрашить инакомыслящих, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Статья 207.3 УК РФ противоречит Конституции и международным обязательствам России, а также базовым принципам права, заявил в апреле Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

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