Юристы назвали конфискацию имущества за фейки об армии наказанием за инакомыслие

14 февраля 2024, 18:51

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Имущество людей, которые распространяли фейки об армии, может быть конфисковано по новому закону, подписанному Путиным. Юристы пояснили, что дополнительная мера может распространяться только на тех, кто осужден после подписания закона, и отметили, что таким образом власти пытаются устрашить людей.

"Кавказский узел" сообщал, что статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Эта статья фактически запрещает любую критику властей и военных действий, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения, заявил 5 января правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал". "Статья противоречит как Конституции России и её международным обязательствам, так и базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Так, гражданин не может заранее знать, какая информация может быть сочтена в данном контексте ложной. Тем более невозможно установить заведомость, то есть умысел на распространение ложных сведений", - указали правозащитники.

Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон о конфискации имущества, использованного для распространения заведомо ложной информации о российской армии, а также призывов к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Закон расширяет пункт "а" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса России (конфискация имущества), который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение фейков об армии (статья 207.3 Уголовного кодекса России) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (статья 280.4 Уголовного кодекса России). В перечне к этим статьям добавлено условие - "если преступление совершено из корыстных побуждений", сообщило сегодня РБК.

Конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России. В законе прописано, что под деятельностью, направленной против безопасности России, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями Уголовного кодекса России о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей, проинформировало сегодня ТАСС.

Люди, которые попадут под уголовное преследование за фейки, рискуют подвергнуться и конфискации имущества, указал адвокат Тимофей Широков. "Это касается тех, кого в будущем осудят. Закон, ухудшающий положение, обратной силы не имеет. Тех, кто уже получил своё наказание за фейки, это не коснется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что обычно в неэкономических преступлениях конфискации подлежали орудия преступления. "Что в этом случае будут конфисковать — не ясно. Это компьютерная техника или денежные средства или что-то ещё. Трудно разграничить будет", - сказал Широков.

Имущество других людей, в том числе членов семей, не может быть конфисковано, добавил он. "Естественно, если людей, которые уехали заграницу, судят заочно за фейки, а у них остаётся имущество в России, им могут назначить конфискацию. Но только того имущества, которое принадлежит им лично", - подчеркнул Широков.

Он отметил также, что конфискация это мера воздействия не отдельно, а вдобавок к наказанию за фейки, например, в виде назначения лишения свободы. "Это дополнительно должно, по их мнению, устрашить в будущем людей. Ряд эмигрантов, которые заявили о себе как сторонники Украины, могут быть привлечены заочно не только по статье за фейки, но и по другим статьям, вплоть до измены родине. Там тоже может быть предусмотрена конфискация имущества", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", - подытожил Широков.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал", в свою очередь, подтвердила, что конфискация имущества не используется как отдельный вид наказания.

"Конфискация - это не вид наказания, а мера уголовно-правового характера, которая может применяться в отношении имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений, или использованного при их совершении. В результате изменений в Уголовный кодекс России, которые были подписаны, возможности и основания применения этой меры расширены", - пояснила юрист.

Адвокат Валерий Шухардин отметил, что из подписанного закона непонятно, каким образом будет применяться конфискация имущества в нематериальном преступлении. "Конфискации подлежат обычно вещи, имущество, которое получено в результате преступной деятельности. А в данном случае здесь имеет место нарушение права на частную собственность. Я бы в данном случае поднял вопрос соответствия этого закона Конституции. Такая мера может рассматриваться как дополнительное преследование за инакомыслие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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