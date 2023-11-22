22 ноября 2023, 14:00

Бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу заподозрен в госизмене

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Полиция объявила в розыск бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, пояснили силовики.

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск, сообщает со ссылкой на данные МВД России ТАСС.

По данным ведомства, ранее Ахмедов находился под подпиской о невыезде, пишет агентство.

По словам источника в силовых структурах республики, Ахмедов подозревается в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. "В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО", - приводит его слова агентство.

Эту же информацию сообщил источник РИА Новости в силовых структурах Дагестана. Ахмедов по-прежнему находится в составе ВСУ как командир батальона.

Ранее Ахмед Ахмедов работал директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе, а также главным тренером сборной республики по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Среди его воспитанников - чемпионы России, Европы и мира, пишет агентство.

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Автор: "Кавказский узел"

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