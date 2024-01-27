Защита обжаловала приговор Александру Ноздринову

27 января 2024, 01:17

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Суд первой инстанции нарушил право журналиста из Краснодарского края Александра Ноздринова на защиту и проявил предвзятость, а приговор основан на выводах непрофессиональной экспертизы, привел адвокат доводы апелляционной жалобы. Жена журналиста пожаловалась на отсутствие свиданий.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов по уголовному делу о распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ) был приговорен к 8,5 года лишения свободы, кроме того, суд запретил ему четыре года работать в СМИ. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита представила доказательства невиновности Ноздринова. Журналиста осудили за его помощь другим людям, отметила его супруга Екатерина.

Защита Ноздринова направила апелляционную жалобу на приговор, 8 февраля она будет рассматриваться в Краснодарском краевом суде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ноздринова Алексей Аванесян.

"В ходе уголовного судопроизводства не привлекался специалист-переводчик с иностранного языка на русский, хотя экспертиза, на основании которой был осужден А.Ноздринов и авторы которой, кстати, подтвердили в суде отсутствие у них соответствующей аттестации, основывалась на вольном переводе с английского языка надписи на фотографии, размещенной в телеграм-канале моего подзащитного. Причем надпись приводилась в следственном деле в трех вариантах, и при альтернативном варианте перевода вина Ноздринова в инкриминируемом ему деянии отсутствовала", - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что суд вышел за пределы своих полномочий и нарушил права обвиняемого на защиту из-за необоснованного удаления из зала судебного заседания его защитников. "Кроме того, суд первой инстанции неоднократно нарушал право Ноздринова на защиту путем проведения судебного заседания в отсутствие его адвоката, несмотря на возражения подсудимого и наличие уважительных причин отсутствия адвоката, удалял свидетелей защиты до окончания их допроса, необоснованно отказывал защите исследовать доказательства и не дал оценку исследованным доказательствам, содержащимся в материалах уголовного дела. Был нарушен разумный срок уголовного судопроизводства, факт волокиты признала сама судья, осудившая Ноздринова, в своем частном постановлении.Также не был установлен мотив преступления", - рассказал Аванесян.

Инкриминируемое Ноздринову преступление было совершено до вступления в силу соответствующего закона, а суд первой инстанции не дал оценку соответствующим доводам защиты, подчеркнул адвокат.

Он добавил, что суд неверно квалифицировал деяния обвиняемог, и не воспользовался своим правом на переквалификацию действий подсудимого по другим, менее тяжким статьям УК РФ. Также суд положил в основу приговора лишь часть выводов экспертизы, которые поддержали версию обвинения, проигнорировав необходимость оценивать все выводы целиком, заключил Аванесян.

Александр находится в СИЗО-2 Армавира, и у них уже почти год не было свиданий, сообщила его супруга Екатерина. "Последнее свидание было 27 февраля 2023 года, а после того как меня удалили с процесса как общественного защитника, больше мы не виделись", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, с момента вынесения приговора Александр не жаловался ни на условия содержания, ни на давление. По ее словам, на нее также не было давления после возбужденного в 2023 году и тогда же закрытого уголовного дела. "Пока тихо живем, ждем", - сказала она.

По словам Екатерины, приговор Александру ничего не изменил в поведении его друзей и знакомых. "Те, кто поддерживал – поддерживают и сейчас, те, кто отвернулись – так и остались отвернувшимися", - заметила она, добавив, что поддерживающие Александра Ноздринова люди раз в месяц отправляют ему в СИЗО посылку.

В марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск. Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

14 марта 2023 года в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова. Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Александра Ноздринова политзаключенным.

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