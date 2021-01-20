Жители Чечни раскрыли способы уклониться от вакцинации

20 января 2021, 01:25

За отказ вакцинироваться от коронавируса в Чечне угрожают санкциями, поэтому проще купить справку о том, что прививка уже сделана, заявили жители республики. Стоимость фиктивной справки составит от полутора до трех тысяч рублей, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2020 года Минздрав Чечни сообщил о более 620 медработниках, педагогах и сотрудниках других организаций, вакцинированных российским препаратом от коронавируса. Ухудшения их состояния не наблюдается, заверили в ведомстве. Пользователи Instagram скептически отнеслись к заверениям в безопасности новой вакцины. В декабре в Чечне начали работу 14 пунктов вакцинации, по мере поступления вакцины планировалось развернуть еще 11 пунктов.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Чечне ведется массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница министерства здравоохранения региона. По словам чиновницы, одними из первых стали прививать сотрудников из сферы образования и медработников.

Она отметила, что прививка является добровольной, "однако нужно учитывать, что вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в (Национальный) календарь профилактических прививок". "Это говорит о том, что ситуация в стране достаточно серьезная", - сказала сотрудница ведомства.

Среди тех, кому в первую очередь стали делать прививки от коронавируса, были сотрудники школ Курчалоевского района, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" завуч одной из школ Таус. "Мы стали первыми, потому что считаемся "кадыровским районом", так как самое главное село Ахмат-Юрт является вотчиной Рамзана и его приближенных", - сказала она. Завуч считает, что сопротивляться вакцинации бесполезно, "сразу же последуют карательные меры".

Таус рассказала, что каждый из директоров школ в Курчалоевском районе получил директиву, куда и во сколько приводить коллектив, что приносить с собой и как себя вести.

Многие принесли справки о медотводе, были даже такие, кто представил справки о том, то они уже привиты, "но не в Чечне, а в Назрани, Нальчике и даже в Ставрополе", рассказала завуч. "Они заранее подсуетились и купили эти справки", - считает она. "У одной мать лежит в Ставрополе (в больнице) на операции. Сказала, что ездила ее проведывать на выходных, заодно и привилась", - сказала Таус.

Жительница Чечни Зарема рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что некоторое время назад заплатила медсестре две с половиной тысячи рублей за справку о том, что сын привит, потому что "в школу без справки не пускали". Она сказала, что справку о прививке от коронавируса покупать не будет, потому что домохозяйка, и такая санкция, как увольнение с работы, ей не грозит. "Но моей золовке придется или делать прививку "Спутником V", или покупать справку. Думаю, ей все-таки придется прививаться, потому что она госслужащая, и их будут заводить чуть ли не строем в медкабинет на прививку", - считает Зарема.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Гам-ковид-вак" (Спутник V) для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, и в конце августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса. Глава министерства Михаил Мурашко заявил, что "вакцина эффективна, безопасна". Рамзан Кадыров заверил в "стопроцентном доверии" властей Чечни в отношении отечественной вакцины и объявил о предстоящей вакцинации населения республики.

Она также рассказала, что стоимость фиктивной справки о вакцинации от коронавируса составляет от полутора до трех тысяч рублей. "Так что на этой вакцинации некоторые пополнят свои кошельки", - предположила Зарема.

Учительница начальных классов из селения Самашки Малика рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что делать прививку не хочет, так как боится. "Я не знаю, как она потом скажется на моем здоровье. А у меня пятеро детей, мне их еще нужно вырастить, выучить. Отказаться от прививки, говорят, нельзя - могут уволить с работы. Покупать справку, что я вакцинирована, у меня денег нет - муж прикован к постели, на лекарства много тратится", - посетовала она.

Вакцинация в России добровольная, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Татьяна Окушко. "Это является медицинским вмешательством, к которому применяются положения ФЗ-323 "Об основах охраны здоровья граждан". В случае нежелания подвергаться такому вмешательству любой человек имеет право на отказ от него. Право на свободу и личную неприкосновенность зафиксировано в Конституции России. Также граждане имеют право отказаться от прививки в силу положений ФЗ №157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", - сказала она.

Однако в приказе Минздрава указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции "в порядке приоритета". "Сюда относятся, среди прочих, работники медицинских и образовательных организаций, организаций соцобслуживания и многофункциональных центров", - указала юрист. Если сотрудник отказывается от вакцинации, то руководитель обязан отстранить его от занимаемой должности до устранения причин, а также наложить дисциплинарное взыскание - выговор, если сотрудник не предоставит уважительные доводы для отказа, сказала она. При повторных нарушениях - отказа от прививки - не желающий прививаться может быть уволен, отметила Окушко. Однако при наличии медицинских противопоказаний можно получить у врача отвод от прививки, сказала юрист.