Призыв муфтия Чечни к вакцинации совпал с позицией вирусологов

04 октября 2020, 15:05

Призыв к вакцинации против гриппа, который наряду с чиновниками озвучил и муфтий Чечни, согласуется с мнениями опрошенных "Кавказским узлом" вирусологов, указавших на безопасность прививок от гриппа во время пандемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram негативно отреагировали на озвученный 29 сентября призыв муфтия Чечни Салаха Межиева прививаться против гриппа. Это выглядит попыткой принуждения жителей к участию в вакцинации, более других давление ощущают работники бюджетного сектора, указали они.

28 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прививаться от гриппа. Он заявил, что каждый год делает прививки от гриппа себе и своим детям. Пользователи Instagram и опрошенные "Кавказским узлом" жители Грозного с недоверием отнеслись к эффективности вакцинации. Муфтий Салах Межиев призвал мусульман республики привиться от гриппа, указав, что если медицинские руководители говорит о необходимости вакцинации, то "шариат налагает на нас обязанность это сделать".

Призыв Межиева к вакцинации в Чечне прозвучал на фоне одобрения вирусологов

Прививочная кампания от гриппа во время пандемии COVID-19 не опасна, и можно применять одновременно вакцины от двух заболеваний, рассказали в начале сентября опрошенные "Кавказским узлом" вирусологи.

В частности, эффективны последние разработки - вакцины для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" специалист НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. По ее словам, у человека не снижается иммунитет к другим болезням из-за прививок от гриппа. "Есть противопоказания для вакцинации: острые заболевания, хронические заболевания, аллергия на куриный белок, другие аллергические реакции", - перечислила она.

Вакцинация от гриппа и вакцинация от коронавируса - это параллельные процессы, подчеркнул сотрудник научно-исследовательского учреждения "Биомедицинский центр" в Санкт-Петербурге, вирусолог Андрей Макашов. "Они (вакцины) никак друг с другом не взаимодействуют. Кроме того, есть комбинированные вакцины против нескольких заболеваний. Это делается для удобства, чтобы человеку лишний раз не посещать медучреждения, не отвлекаться от своих дел, и получить сразу необходимые ему вакцины", - рассказал он, добавив, что не наблюдал случаев снижения иммунитета к другим болезням из-за прививки.

6 сентября Минздрав соседнего с Чечней Дагестана сообщил о получении первой партии вакцины от гриппа и также призвал жителей не отказываться от прививок. После этого в Instagram развернулась бурная дискуссия, которая выявила сильные антипрививочные настроения в республике. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители усомнились в необходимости противогриппозной прививки.

Минздрав и МЧС Чечни призвали к вакцинации

1 октября на YouTube-канале МЧС Чечни было опубликовано видео о пользе вакцинации. В нем показаны сотрудники ведомства, которым врачи делают уколы. "Проведение прививок позволяет создать коллективный иммунитет, что помогает снизить заболеваемость гриппом, предупредить его тяжелое течение и дальнейшее последствие. Стоит отметить, что прививки – дело добровольное, при наличии письменного отказа, сотрудника не вакцинируют", - говорится в аннотации к видео. К 15.00 мск 4 октября видео набрало девять просмотров, комментариев под ним нет.

Прививочная кампания против гриппа в Чечне стартовала 9 сентября, и пройти бесплатную вакцинацию может любой желающий в поликлинике по месту жительства, сообщила 18 сентября пресс-служба Минздрава Чечни. "В новом эпидемиологическом сезоне на территории России появятся 3 новых штамма вируса гриппа, от которых нет коллективного иммунитета. А значит, заболевание гриппом в нынешнем сезоне может быть серьезнее. [...] В рамках проводимой прививочной кампании вакцинировался Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и его семья. Также в вакцинации против гриппа приняли участие министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов и министр финансов ЧР Султан Тагаев. Своим примером они призывают пройти вакцинацию и защитить себя от ОРВИ, вызванного вирусом гриппа, и демонстрируют безопасность применяемой вакцины", - говорится в публикации на странице министерства в Instagram.

Единственный комментарий под этим сообщением был размещен в тот же день: пользователь stomatcentre с помощью смайликов выразил поддержку Минздраву.