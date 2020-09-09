Врачи сочли необоснованными опасения дагестанцев насчет прививок

09 сентября 2020, 04:56

Прививочная кампания от гриппа во время пандемии коронавируса не опасна, можно применять одновременно вакцины от двух заболеваний, заявили опрошенные "Кавказским узлом" вирусологи в ответ на опасения жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Минздрав Дагестана отчитался о получении первой партии вакцин от гриппа и призвал жителей не отказываться от прививок. Ведомство сообщило, что планируется привить от гриппа 60% населения. В Instagram развернулась бурная дискуссия, которая выявила сильные антипрививочные настроения в республике .Опрошенные «Кавказским узлом» местные жители усомнились в необходимости противогриппозной прививки.

К 8 сентября общее число случаев заражения коронавирусом в Дагестане достигло 11 598 за счет 78 новых случаев. Скончались 512 зараженных коронавирусом, 10 025 пациентов выздоровели. Помимо смертей, вошедших в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава региона, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Почти все вакцины от гриппа, кроме одной, имеющиеся на рынке лекарств в России, являются аналогами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" специалист НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. «Все вакцины одинаковы, они трехвалентные, в них присутствует три штамма вируса гриппа: два А и один B. "Ультрикс. Квадри" четырехвалентная, она содержит четыре штамма: два А и два B», - пояснила она.

По словам специалиста, вакцины для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М" являются последними разработками и они эффективны. Она отметила, что вакцинация от гриппа не помещает прививаться от коронавируса. «Можно делать одновременно в две руки», - сказала специалист.

Она указала, что у человека не снижается иммунитет к другим болезням из-за прививок от гриппа. Существуют противопоказания для проведения вакцинации, которые зависят от индивидуального состояния здоровья того или иного человека, пояснила специалист. "Есть противопоказания для вакцинации: острые заболевания, хронические заболевания, аллергия на куриный белок, другие аллергические реакции», - подчеркнула она.

По словам сотрудницы НИИ гриппа, от гриппа прививают осенью. «Каждый год в осенний период идет кампания по вакцинации против гриппа. Когда эпидемия началась, вакцинация прекращается», - сообщила она.

Вакцинация от гриппа и вакцинация от коронавируса - это параллельные процессы, указал сотрудник частного научно-исследовательского учреждения "Биомедицинский центр" в Санкт-Петербурге, вирусолог Андрей Макашов. «Вы можете одновременно вакцинироваться от нескольких заболеваний... Они (вакцины) никак друг с другом не взаимодействуют. Кроме того, есть комбинированные вакцины против нескольких заболеваний. Это делается для удобства, чтобы человеку лишний раз не посещать медучреждения, не отвлекаться от своих дел, и получить сразу необходимые ему вакцины», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Макашов сказал, что снижение иммунитета к другим болезням из-за прививки не наблюдал.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных "Кавказским узлом" врачей.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".