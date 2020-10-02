Призыв муфтия к вакцинации возмутил жителей Чечни

02 октября 2020, 04:08

Муфтий Салах Межиев призвал жителей республики пройти вакцинацию от гриппа. Чеченские власти навязывают местным жителям прививки, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители Грозного. Богословы не должны вмешиваться в вопросы вакцинации, тем более, что прививки носят добровольный характер, заявили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 28 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прививаться от гриппа. Он заявил, что каждый год делает прививки от гриппа себе и своим детям. Пользователи Instagram и опрошенные "Кавказским узлом" жители Грозного с недоверием отнеслись к эффективности вакцинации.

Глава ДУМ Чечни Салах Межиев призвал население пройти вакцинацию от гриппа. «Если те, кто руководит медициной, отвечают за это [вакцинацию] и говорят, что это нужно сделать, иначе будет вред [здоровью], то шариат налагает на нас обязанность это сделать. Поэтому мы призываем мусульман пройти вакцинацию», - заявил муфтий на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Грозном. Видео с заявлением Межиева было опубликовано 29 сентября в Instagram на странице ДУМ Чечни, которая насчитывает 124 тысячи подписчиков. По состоянию на 0.50 мск 2 октября пользователи посмотрели видеоролик 7 873 раз и оставили под ним 13 комментариев.

Пользователей соцсети возмутило, что рекомендацию вакцинироваться дает муфтий. «Какое отношение имеет муфтий к вакцинации?» - задалась вопросом zarkieva.s.

«Хоть бы право [было] не колоть эту гадость», - написала rodionova7345.

Сообщение о том, что муфтий Чечни Салах Межиев призвал жителей Чечни пойти вакцинацию от гриппа, было размещено в Instagram в паблике «Чечня Сегодня», насчитывающем 289 тысяч подписчиков. По данным на 1.00 мск 2 октября оно получило за сутки получил 743 отметки «нравится» и 59 комментариев.Пользователи соцсети негативное высказались в отношении прививочной компании.

«Это добровольно, а не принудительно», - заметил michail_6699.

"Если она (прививка) дойдет до меня, то я ради Всевышнего оставлю ее вам", - написала 1.anzhelika.

«Никаких прививок не буду делать, и точка на этом», - заявил movsar462.

Грозненцы опасаются делать прививки

Жители республики заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не хотят участвовать в прививочной компании.

"Я боюсь делать какие-либо прививки, и вообще обращаться в больницу... Не хочу, чтобы меня вакцинировали, и мою семью тоже. Лучше уж переболеть, чем потом терзаться сомнениями относительно того, та ли это была вакцина, и как она повлияет на здоровье", - сказала жительница Грозного Разет.

"Настораживает то, что власти так упорно навязывают нам эту вакцинацию. Теперь вот и муфтий подключился", - сказала грозненка Тумиша. Он также рассказала, что ее отец "за всю свою жизнь ни разу не делал никаких прививок, и скончался в возрасте больше 100 лет". "Всем эти прививки открыто навязывают. Сейчас только и разговоров, что о... вакцине от коронавируса, потому как она еще только испытывается, а ее к нам ее уже завезли и хотят прививать людей», - отметила она.

Пользователи соцсети и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни категорически выступили против вакцинации от коронавируса, объяснив это, в частности, недоверием к российской вакцине. Главный эпидемиолог Минздрава Чечни Асият Муртазалиева 30 сентября заявила, что первая партия вакцины от коронавируса была доставлена в Чечню ради проверки условий доставки и хранения препарата, сроки начала вакцинации еще не определены. Она заверила, что первыми будут привиты добровольцы из числа медработников. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«Наши богословы любое дело могут привязать к шариату... Впрочем, это и неудивительно. Наши муллы практически всегда [поддерживали] действующую власть», - подверг раскритиковал местное духовенство грозненец Шахран.

Он также указал, что не намерен вакцинироваться ни от гриппа, ни от коронавируса, и не допустит, чтобы его детям делали какие-либо прививки.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Грозного.

Отметим, что любое заявление чеченских властей о вакцинации вызывает бурную негативную реакцию в соцсетях. Ранее юристы, комментируя заявление министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова о вакцинации педагогов от COVID-19, отметили, что по закону принудительно заставить человека сделать прививку нельзя.

В России в настоящее время вакцинация ни от одного заболевания, включая COVID-19, не является обязательной, профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина или его законного представителя, рассказала юрист Правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова.

Однако противники вакцинации в случае заражения могут лишиться работы и подвергнуться наказанию, указал московский адвокат Евгений Черноусов.