Кадыров пообещал проблемы с лечением за отказ от вакцинации

26 мая 2021, 10:51

Жители Чечни массово отказываются прививаться от коронавируса и распространяют в соцсетях теории заговора, таким людям медицинские услуги должны предоставляться в последнюю очередь, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля жители Чечни рассказали, что сотрудников детских садов в регионе принуждают к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнений, а справки местных врачей о противопоказаниях к вакцинации пациентов чиновники игнорируют. Еще один местный житель сообщил, что в конце апреля в Надтеречном районе Чечни вакцинировали полицейских, не выясняя, есть ли у них противопоказания.

Ранее жительница Чечни на условиях анонимности представила "Кавказскому узлу" аудиозапись, сделанную, по ее словам, в начале апреля, на которой представитель системы здравоохранения требует от медработников детских садов Надтеречного района обеспечить явку сотрудников в поликлинику для вакцинации и сопровождает свои слова угрозами увольнений. Требования вакцинироваться под угрозой увольнения показали атмосферу запугивания в Чечне, указали правозащитники. Подлинность записи пока не доказана, однако в республике давно сложилась практика, когда спущенные сверху указания выполняются на местах любой ценой, отметили Руслан Кутаев и Оюб Титиев.

На заседании штаба, которое состоялось 25 мая, Кадыров заявил, что всем, кто отказывается от вакцинации, нужно оказывать медицинские услуги в последнюю очередь. "Если он (отказавшийся прививаться. - Прим. "Кавказского узла") заболеет, его надо последним принять в больницу", - говорит Рамзан Кадыров на видео, опубликованном в ночь на 26 мая на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Вакцинация от коронавируса в Чечне проходит "очень пассивно", написал Рамзан Кадыров в публикации. "По имеющимся данным, СКФО находится на последнем месте в РФ по вакцинации, а наша республика – на четвертом месте в СКФО", - указал он после заседания Оперштаба по борьбе с COVID-19.

Глава Чечни посетовал на противодействие кампании по вакцинации в соцсетях. "Находятся «горе-эксперты» по ковид, которые препятствуют проведению прививочной кампании, распространяя в соцсетях некие теории заговора вокруг вакцин. Больше всего удивляет, что большинство жителей идет у них на поводу, пересылая этот бред дальше по своим группам", - сказал Кадыров.

Из-за массовых отказов от вакцинации Чечню может затронуть третья волна пандемии, и больницы могут не справиться с наплывом пациентов, указал глава региона. "Я обращаюсь непосредственно к тем жителям Чеченской Республики, кто против прививок. Необходимо понимать, что в случае третьей волны заболеваемости пострадают прежде всего ваши близкие люди, ведь вы, непривитые, потенциальные переносчики инфекции! Не хотелось бы, чтобы мы испытывали нехватку койко-мест от наплыва больных!" - отметил Кадыров.

В каждом районе Чечни создаются комиссии с участием духовенства, которые будут "поадресно выполнять разъяснительную работу", указано в публикации, сделанной в ночь на 26 мая на странице Кадырова в соцсети "ВКонтакте".

К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

С начала пандемии в Чечне скончались от коронавируса 133 человека. За сутки с 24 на 25 мая в республике зафиксировано восемь новых случаев заражения, число активных больных достигло 124, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

Жители Чечни не впервые массово отказываются от прививок

Осенью 2020 года противодействие вызвала объявленная в Чечне вакцинация от гриппа. Рамзан Кадыров лично призвал прививаться от гриппа, и отметил, что каждый год делает прививки себе и своим детям. С аналогичным призывом обратился к местным жителям и муфтий Чечни Салах Межиев. Если медицинские руководители говорят о необходимости вакцинации, то "шариат налагает на нас обязанность это сделать", подчеркнул Межиев. Пользователи Instagram и опрошенные "Кавказским узлом" жители Грозного с недоверием отнеслись к эффективности вакцинации. Это выглядит попыткой принуждения жителей к участию в вакцинации, более других давление ощущают работники бюджетного сектора, указали они.

Ранее президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий сообщил "Кавказскому узлу", что вакцинация может быть обязательным требованием, "если люди работают в определенных учреждениях – детских, образовательных, медицинских". При этом, по его словам, принуждать этих людей прививаться никто не может, поскольку угрозы увольнением нарушают право на труд, а угрозы лишением пособий — право на социальную поддержку. Адвокат Татьяна Окушко сообщила, что в России вакцинация добровольная, однако в приказе Минздрава указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции "в порядке приоритета". По словам адвоката, в этом случае, если сотрудник не представит уважительные доводы для отказа от вакцинации, не желающий прививаться может быть уволен, но не сразу. При наличии медицинских противопоказаний можно получить у врача отвод от прививки, сказала юрист.

Напомним, в чеченском паблике Instagram 9 апреля было опубликовано видеообращение жителя села Гойты Вахи Кагерманова с извинениями за слова о том, что отказавшихся делать прививку от коронавируса лишат пенсии. Обнародованное ранее аудио, за которое извинился Кагерманов, было не единственным примером сообщения о принуждении к вакцинированию, обратили тогда внимание пользователи соцсети. Сотрудники бюджетных организаций в Чечне еще в январе сообщали, что столкнулись с требованиями привиться от коронавируса под угрозой остаться без работы. Некоторые из них признались, что приняли решение отказаться от вакцинации и готовы по требованию начальства уволиться.

В мае пользователи Instagram пожаловались и на принудительную вакцинацию в Кабардино-Балкарии, где в случае отказа от прививки угрожают увольнением.

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