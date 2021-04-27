Житель Чечни рассказал о принудительной вакцинации силовиков

27 апреля 2021, 18:14

В Надтеречном районе Чечни вакцинацию от коронавирусной инфекции полицейским провели, не выясняя, есть ли противопоказания, сообщил один из местных жителей. При этом часть жителей региона не хочет прививаться, опасаясь осложнений. Врачи из пунктов вакцинации рассказали об очередях из желающих привиться.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля жители Чечни рассказали, что сотрудников детских садов в регионе принуждают к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнений, а справки местных врачей о противопоказаниях к вакцинации пациентов чиновники игнорируют.

Жительница Чечни на условиях анонимности представила "Кавказскому узлу" аудиозапись, сделанную, по ее словам, в начале апреля, на которой представитель системы здравоохранения требует от медработников детских садов Надтеречного района обеспечить явку сотрудников в поликлинику для вакцинации и сопровождает свои слова угрозами увольнений. Требования вакцинироваться под угрозой увольнения показали атмосферу запугивания в Чечне, указали правозащитники. Подлинность записи пока не доказана, однако в республике давно сложилась практика, когда спущенные сверху указания выполняются на местах любой ценой, отметили Руслан Кутаев и Оюб Титиев.

Еще об одном случае принуждения к вакцинации в Чечне сегодня сообщил житель села Знаменское Гелани, чей племянник больше года служит в полиции Надтеречного ОВД. По его словам, сотрудникам подразделения, где служит его племянник, за день до этого сообщили всему составу быть на службе обязательно, потому что будут всем делать вакцинацию.

"Никого не спрашивали о наличии заболеваний, при которых вводить "Спутник V" противопоказано. По словам племянника, командир, предупреждая подобные вопросы, заявил, что если служите в силовых структурах, значит, все здоровы", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гелани.

Вакцинация против коронавируса препаратом "Спутник V" может быть предписана пациентам, страдающим онкологией и артериальной гипертензией, противопоказанием являются тяжелые аллергии, сообщила сегодня главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. "Противопоказаний очень немного. Это возраст до 18 лет, потому что пока просто не закончены исследования, которые нам позволят с уверенностью говорить о том, что можно прививать людей до 18 лет. Это тяжелые аллергические реакции в анамнезе", – сказала Драпкина на онлайн-конференции в Москве. Драпкина добавила, что вакцинация против коронавируса "с осторожностью" может быть предписана людям с коморбидными состояниями (у пациента два или более заболеваний связаны единым патогенетическим механизмом или совпадают по времени). Речь идет, например, об онкологии или артериальной гипертензии. "Но на самом деле, сейчас уже и в этих нозологических формах есть определенный опыт, который говорит о том, что это основная уязвимая (к COVID-19) часть пациентов, которую надо защитить в первую очередь", – отметила специалист, слова которого приводит "Финмаркет".

Как выяснил корреспондент "Кавказского узла", жители Чечни по-разному относятся к вакцинации, но многие из них не хотят прививаться, опасаясь, в том числе осложнений. Врачи из пунктов вакцинации рассказали об очередях желающих привиться.

Так, в Грозном, по словам врача одной из поликлиник Октябрьского района Ислама, сегодня никого силой на вакцинацию не гонят. "Раньше, когда от ковида умирали люди, то нас, врачей, заставляли писать причину летального исхода, ставя разные диагнозы, чаще всего, что человек умер от сердечнососудистой недостаточности, но только не от вируса. А сейчас пишем то, что есть на самом деле. И хотя летальных исходов на порядок меньше, но сам факт смерти от ковида заставляет людей задуматься о необходимости вакцинирования. Хотя не до всех еще это доходит", – рассказал Ислам.

По словам чиновника министерства образования и науки Чечни, в трех вузах Грозного студентов не заставляют в принудительном порядке вакцинироваться. "Но тем преподавателям, чей возраст превышает 65 лет, настоятельно предлагают вакцинироваться. К этой категории группы риска относятся все ученые, которые работают не только в вузах, но занимаются наукой в различных сферах деятельности республики", – сказал чиновник.

Яха, супруга одного из ученых, возраст которого приближается к 70, категорически против того, чтобы ее мужа вакцинировали. "У мужа диабет, он перенес инфаркт, у него проблема с сосудами, с легкими – какая вакцинация? Ему уже не раз намекали, что нужно пройти эту процедуру. Никаких условий не ставили – уволят или не уволят, просто "поговорили по душам". Он ответил, что подумает. Будем собирать справки от ростовских врачей, где он неоднократно проходил лечение, что ему нельзя вакцинироваться", – рассказала Яха.

По словам Заремы, заведующей одного из детских садов Заводского района Грозного, вакцинироваться она не собирается, а если уж совсем будут настаивать, то постарается купить сертификат о вакцинации. "Когда года полтора назад требовали делать прививки детям, то я троим своим внукам купила у знакомого педиатра справки о том, что дети привиты. За каждую справку заплатила 2 тысячи рублей. Сертификат, думаю, будет стоить дороже, но есть медики, которые, я думаю, пойдут навстречу и мне, и таким как я", – уверена Зарема.

Жители горного Шатойского района республики прибывают на вакцинацию добровольно, сообщила местный доктор Марет Шахаева. "Людей приезжает много, сегодня с утра образовалась очередь, поэтому работают две бригады. Вакцины достаточно. У нас есть три мобильные бригады, которые выезжают в Итум-Калинский и в Шаройский районы. Жители отдаленных населенных пунктов, хуторов, которые входят в состав Итум-Калинского района, приезжают в амбулаторию в Итум-Кале, чтобы сделать прививку", – рассказала Марет Шахаева. Она также отметила, что согласно внутреннему приказу главного врача Шатойской межрайонной больницы Руслана Аддаева, вакцинация населения не будет приостановлена и в празднично-выходные дни с 1 по 10 мая.

Нет перебоев с поставкой вакцины "Спутник V" и в горном Ножай-Юртовском районе Чечни. "Жители населенных пунктов, которые находятся не так далеко от райцентра, приезжают в больницу сами. Обычно на вакцинацию записываются заранее. Но бывает, что люди приезжают из какого-то села группами, не согласовав с нами свое прибытие. Тогда подключается вторая бригада, и все прибывшие – по записи или нет – получают свою дозу вакцины. В дальние села, такие как Шуани, Гордали, которые находятся высоко в горах, выезжают мобильные бригады", – сообщила врач пункта вакцинации Ножай-Юртовской центральной больницы. Она также сказала, что вопросы поставки в район вакцины оперативно решает главврач ЦКБ Дагмара Батыжева.

Ранее президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий сообщил "Кавказскому узлу", что вакцинация может быть обязательным требованием, "если люди работают в определенных учреждениях – детских, образовательных, медицинских". При этом, по его словам, принуждать этих людей прививаться никто не может, "угрозы увольнением являются нарушением права на труд, а угрозы лишения пособий — права на социальную поддержку". Адвокат Татьяна Окушко, комментируя жалобы на принуждение сделать прививку от коронавируса в Чечне, также сообщила, что в России вакцинация добровольная, однако в приказе Минздрава указан список категорий граждан, которым показаны прививки от коронавирусной инфекции "в порядке приоритета". По словам адвоката, в этом случае, если сотрудник не представит уважительные доводы для отказа от вакцинации, не желающий прививаться может быть уволен, но не сразу. При наличии медицинских противопоказаний можно получить у врача отвод от прививки, сказала юрист.

Напомним, в чеченском паблике Instagram 9 апреля было опубликовано видеообращение жителя села Гойты с извинениями за слова о том, что отказавшихся делать прививку от коронавируса лишат пенсии. Обнародованное ранее аудио, за которое извинился Кагерманов, было не единственным примером сообщения о принуждении к вакцинированию, обратили тогда внимание пользователи соцсети. Сотрудники бюджетных организаций в Чечне еще в январе сообщали, что столкнулись с требованиями привиться от коронавируса под угрозой остаться без работы. Некоторые из них признались, что приняли решение отказаться от вакцинации, и готовы по требованию начальства уволиться.

В Чечне с начала пандемии, по данным на 27 апреля, выявлено 11 966 случаев заражения, 11 из них за минувшие сутки. Из общего числа зараженных 11 657 пациентов излечились, 122 умерли, говорится в информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

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