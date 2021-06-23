Съезд народов Чечни попросил Кадырова выдвинуть свою кандидатуру на выборах

23 июня 2021, 15:56

Участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики приняли резолюцию, призывающую действующего главу республики Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в очередных выборах главы региона. Кадыров пообещал передать позицию чеченского народа Путину.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее.14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей российских регионов. Кадыров 20 мая отметил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, если хотя бы "несколько процентов населения" выступит против его кандидатуры.

Всемирный съезд народов Чечни призвал Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру на очередные выборы главы региона, которые пройдут 19 сентября, сообщил сегодня ТАСС.

В работе съезда приняло участие более пяти тысяч человек, в том числе делегаты из 23 стран мира, представители каждого населенного пункта региона, а также 250 представителей диаспор из других регионов РФ. Резолюция была принята единогласно.

Рамзан Кадыров заявил, что сегодня у него состоится беседа с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он озвучит призыв Всемирного съезда народов Чечни выдвинуть его кандидатуру на очередных выборах главы республики. "Я ему передам позицию чеченского народа, узнаю его мнение. Если народ мне доверяет, ради этого доверия я готов жить и умереть", - привело слова Кадырова на съезде РИА "Новости".

Шансы Кадырова быть переизбранным в сентябре 2021 года велики, поскольку Кремль по-прежнему относится к нему благосклонно, а напряженные отношения главы Чечни с федеральными силовиками сгладились, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".