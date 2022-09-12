Кадыров объявил о возвращении Делимханова на Украину

12 сентября 2022, 12:25

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Депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся на Украину и возглавил там чеченских бойцов, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ, отчитался Делимханов.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбассе находится его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. Спустя два дня Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России. Также в качестве поощрения за пребывание в зоне военной операции Делимханов был назначен первым зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

21 июля Евросоюз включил Адама Делимханова в санкционный список седьмого пакета антироссийских санкций. Делимханов включен в список, потому что Евросоюз считает его ответственным за организацию чеченских подразделений в Донбассе и руководство "осадой Мариуполя в марте 2022 года".

Адам Делимханов "во главе подразделений из Чеченской Республики" приступил к выполнению задач военной операции "на территории Украины и ДНР", сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Также, по его словам, на Украину вернулись бойцы из Чечни. "Элитные бойцы после освобождения […] Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую. Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!" – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором Адам Делимханов стоит на фоне флагов России и Чечни. За ним выстроились восемь вооруженных бойцов.

"Мы прибыли в Херсонскую область, в Запорожье, Донецкую народную республику. Готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего. […] Наши подразделения в количестве 10 тысяч человек, подразделения министерства обороны, Росгвардии, все подразделения "Ахмат" готовы выполнить любой приказ", - говорит на видео Делимханов, глядя в камеру. Идет ли речь о 10 тысячах чеченских бойцов, депутат не уточнил.

Напомним, 6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. 20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса. 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Кадыров.

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