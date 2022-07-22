Делимханов и Чайка включены в санкционный список Евросоюза

22 июля 2022, 09:24

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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюз распространил на депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и полпреда президента в СКФО Юрия Чайку. В санкционный список включены также председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко и два руководителя управления Росгвардии по Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбассе находится его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов, и опубликовал видео, на котором Делимханов обсуждает с чеченскими бойцами карту местности. Спустя два дня Кадыров сообщил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России. Также в качестве поощрения за пребывание в зоне военной операции Делимханов был назначен первым зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

После начала военной операции российских войск на Украине Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции, направленные на финансовый, энергетический, транспортный секторы, экспортное финансирование и визовую политику. Санкционный список неоднократно пополнялся.

Евросоюз включил Адама Делимханова в санкционный список седьмого пакета антироссийских санкций, следует из текста постановления, опубликованного 21 июля на сайте "Официального журнала ЕС".

Адам Делимханов включен в список, потому что Евросоюз считает его ответственным за организацию чеченских подразделений на Донбассе и руководство "осадой Мариуполя в марте 2022 года", говорится в документе, текст которого переведен на русский язык "Кавказским узлом".

В список внесен и полпред президента в СКФО Юрий Чайка. В апреле 2022 года он вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся во время военной операции на Украине, в марте 2022 года оправдал действия российских военных, а кроме того, "на протяжении многих лет Юрий Чайка был одним из ближайших соратников Владимира Путина", объяснил свое решение Евросоюз.

Также в список включены руководитель Управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов и его заместитель Алибек Делимханов. Евросоюз считает, что они руководили чеченскими силовиками в Киеве и Донбассе, говорится в документе.

В санкционный список включен также председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В качестве обоснования причины в документе названа "полная поддержка", которую Бурлачко оказал Владимиру Путину в связи с военной операцией на Украине.

Всего в список вошли 48 физических лиц и семь организаций. В их числе первый замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов, замдиректора Росгвардии Олег Плохой, уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, президент мотоклуба !Ночные волки" Александр Залдостанов, а также гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. В список подсанкционных юрлиц включены, в частности, Россотрудничество и научно-производственное объединение "Квант".

Новый пакет санкций подразумевает запрет на экспорт золота из России. При этом Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.

Напомним, в феврале на фоне скандала с семьей федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева резонанс вызвала угроза депутата Делимханова "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Подробности о конфликте властей Чечни с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

В декабре 2021 года журналист "Новой газеты" Елена Милашина в своем материале указала на связи Делимханова с миром криминала. Влияние чеченцев в криминальном мире России неустанно растет, отметила она. "Этот спрут, выращенный под охранительным надзором Москвы, уже давно контролирует теневые стороны российской жизни, он обладает огромными ресурсами", - говорится в публикации "Новой газеты".

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