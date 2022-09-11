Кадыров потребовал изменить стратегию спецоперации на Украине

11 сентября 2022, 04:53

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На харьковском направлении были допущены ошибки, и если в ближайшее время стратегия специальной военной операции не будет изменена, придется выйти на руководство Минобороны и страны, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину подразделений добровольцев. Так, 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии, а 8 сентября сообщил об отправке чеченских бойцов ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 10 сентября, что принято решение о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма (Харьковская область Украины) для того, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении "для достижения заявленных целей специальной военной операции". В течение трех суток изюмско-балаклейская группировка была свернута и переброшена на территорию ДНР, сообщает ведомство.

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии", - говорится в сообщении Минобороны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня, 11 сентября ночью в своем Telegram-канале аудиообращение, в котором прокомментировал ситуацию в Харьковской области. Он заявил, что упомянутые города в области, откуда были перегруппированы войска, "будут возвращены обратно". "Там уже находятся наши люди, ребята, специально подготовленные для этой работы, готовые ехать еще под десять тысяч бойцов", - сказал он.

Кадыров отметил, что не является стратегом такого уровня, "как министерство обороны", но утверждает, что "были допущены ошибки". "Я думаю, что они сделают выводы", - считает глава Чечни.

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит, на земле. Ситуация очень интересная", - также добавил Кадыров.

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