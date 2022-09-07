Кадыров отчитался об отправке бойцов элитных подразделений на Украину

07 сентября 2022, 19:56

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Бойцы элитных подразделений, батальона "Юг" и полка "Север", отправились на Украину, многие из них едут туда уже не первый раз, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке в зону проведения специальной военной операции готовятся "еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Также он указал, что созданы "новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона".

Силовики с шевронами "На Киев" отправились из аэропорта Грозного

Сегодня Рамзан Кадыров заявил, что из аэропорта Грозного на Украину отправились "лучшие сыны чеченского народа – воины двух элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Ахмата-Хаджи Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Федеральной службы войск национальной гвардии России. "Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс", - сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал видео из аэропорта. На видеозаписи бойцы в камуфляжной форме, с автоматами в руках и на плечах подходят к самолету и заходят в него. У силовиков видны шевроны "На Киев", "Полк "А.А. Кадырова", нашивки "Батальон Юг". Некоторые из силовиков прикрыли лица.

История создания чеченских батальонов

В мае 2005 года на базе сохранивших свою самостоятельность вооруженных формирований Службы безопасности Кадырова был создан Антитеррористический центр (АТЦ) республики. Это была промежуточная фаза в процессе дальнейшей реорганизации и переподчинения бойцов Кадырова. Уже в ноябре того же года стало известно о планах сформировать из них два батальона, подчиняющихся командованию внутренних войск МВД Северо-Кавказского округа. Создание этих батальонов, получивших названия "Юг" и "Север", было почти полностью завершено к апрелю 2006 года. 29 мая 2006 года деятельность батальонов "Север" и "Юг" была легализована приказом министра внутренних дел России. В 2010 году батальон "Север" был преобразован в 141-й специальный моторизованный полк, в 2011 года получил имя Ахмата Хаджи Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Батальон "Север".

Председатель совета ликвидированного судом Правозащитного центра "Мемориал*" Александр Черкасов ранее подчеркнул, что таким образом адаптировались к мирной жизни многие бывшие боевики."Они доказывали свою лояльность, повязывая себя кровью: действовали там же, где раньше воевали в лесу, но теперь уже против тех, кто в этом лесу оставался", указано в справочном материале.

Бойцы полка "Север" не раз оказывались в центре скандалов. Так офицер батальона "Север" 141-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Руслан Геремеев в марте 2015 года объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к убийству оппозиционера Бориса Немцова.

В августе 2016 года в Москве по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя Константина Жукова были арестованы пять человек, среди которых были двое офицеров батальона "Север" Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев. Гособвинение просило приговорить Ахмаева и Болатбаева к 7 годам и 3 месяцам, остальным фигурантам дела - от 7 лет до 7 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Но при вынесении приговора суд 6 ноября переквалифицировал обвинение с вымогательства на самоуправство и назначил всем подсудимым одинаковое наказание - штраф в 50 тысяч рублей. В связи с истечением срока давности по статье о самоуправстве, суд освободил фигурантов дела от уплаты штрафа.

После начала специальной военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так ,26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы, как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона".

20 августа стало известно, что в Чечне ведется набор в полк полиции численностью более 2000 человек для охраны объектов нефтегазового комплекса, 600 человек уже изъявили желание служить в новом подразделении, заявил Рамзан Кадыров.

10 августа Кадыров заявил, что девять тысяч подготовленных бойцов готовы к отправке из Чечни на Украину, еще 10 тысяч находятся в резерве. При этом 22 августа Кадыров заявил о необходимости лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. По словам председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, в Аргуне из 188 пригодных к службе молодых людей из семей, получающих льготы, на службу выразили желание записаться лишь трое.

Чиновники воспримут слова Кадырова о лишении соцпомощи семей тех, кто отказался отправиться на службу в силовые структуры, как руководство к действию, такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

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