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00:20, 6 июня 2026

Избирком отказался снять с выборов "Сильную Армению"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила обращение партии "Республика", которая требовала отменить регистрацию политической силы Самвела Карапетяна на парламентских выборах. 

Как писал "Кавказский узел", партия “Республика” 5 июля подала в ЦИК Армении заявление с требованием приостановить участие блока “Сильная Армения” в парламентских выборах. Представитель “Сильной Армении” Марианна Каграманян, в свою очередь, заявила, что политическая сила Самвела Карапетяна “готова ко всем сценариям”. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", "Альянса Армения" и "Процветающей Армении". По словам Пашиняна, его партия "Гражданский договор" не подает такое обращение во избежание обвинений в "нейтрализации конкурентов". 

Центризбирком Армении поздно вечером рассмотрел ходатайства, касающиеся участия в выборах 7 июня партии Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Сторонники этой партии к началу заседания начали собираться у здания ЦИК, пишет News.am. 

Комиссия рассматривала заявку партии “Республика” о признании регистрации избирательного списка “Сильной Армении” недействительной. После обсуждения вопроса председатель ЦИК Ваагн Овакимян взял 30-минутную паузу до объявления решения. После перерыва было объявлено, что избирком отклонил обращение “Республики”, передает Armenia Today. 

Комиссия также единогласно отклонила ходатайство, которое касалось предоставления правоохранительным органам информации о “Сильной Армении” по уголовным делам о подкупе избирателей. Его подал адвокат Тигран Егорян, также представитель партии “Республика”.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". 

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. 

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Автор: "Кавказский узел"

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