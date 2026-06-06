Избирком отказался снять с выборов "Сильную Армению"

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Центральная избирательная комиссия Армении отклонила обращение партии "Республика", которая требовала отменить регистрацию политической силы Самвела Карапетяна на парламентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", партия “Республика” 5 июля подала в ЦИК Армении заявление с требованием приостановить участие блока “Сильная Армения” в парламентских выборах. Представитель “Сильной Армении” Марианна Каграманян, в свою очередь, заявила, что политическая сила Самвела Карапетяна “готова ко всем сценариям”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дебатов 4 июня призвал других участников выборов обратиться в ЦИК для отмены регистрации "Сильной Армении", "Альянса Армения" и "Процветающей Армении". По словам Пашиняна, его партия "Гражданский договор" не подает такое обращение во избежание обвинений в "нейтрализации конкурентов".

Центризбирком Армении поздно вечером рассмотрел ходатайства, касающиеся участия в выборах 7 июня партии Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Сторонники этой партии к началу заседания начали собираться у здания ЦИК, пишет News.am.

Комиссия рассматривала заявку партии “Республика” о признании регистрации избирательного списка “Сильной Армении” недействительной. После обсуждения вопроса председатель ЦИК Ваагн Овакимян взял 30-минутную паузу до объявления решения. После перерыва было объявлено, что избирком отклонил обращение “Республики”, передает Armenia Today.

Комиссия также единогласно отклонила ходатайство, которое касалось предоставления правоохранительным органам информации о “Сильной Армении” по уголовным делам о подкупе избирателей. Его подал адвокат Тигран Егорян, также представитель партии “Республика”.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.