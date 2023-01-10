Критика со стороны Кадырова не помешала Лапину возглавить штаб Сухопутных войск

10 января 2023, 13:06

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Генерал-полковник Александр Лапин, которого жестко критиковал глава Чечни, назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, сообщил источник в Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2022 года гостелеканал "Грозный" сообщил, что Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Чеченский гостелеканал без согласования с Рамзаном Кадыровым не мог до поступления официальной информации опубликовать сообщение о том, что генерал Александр Лапин снят с должности, это говорит о причастности главы Чечни к замене Лапина, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа стал начальник организационно-мобилизационного управления, генерал-майор Александр Линьков, сообщила пресс-служба округа, не уточнив, с чем связана временная замена раскритикованного Кадыровым генерал-полковника Лапина.

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил, пишет сегодня со ссылкой на источник в Минобороны РБК.

Напомним, 30 октября 2022 года источник в Минобороны сообщил, что генерала Александра Лапина во время его отсутствия на посту командующего группировкой "Центр" на Украине заменил генерал Андрей Мордвичев. Рамзан Кадыров, жестко критиковавший Лапина, лестно отзывался о Мордвичеве.

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