Генералу Лапину нашлась замена после критики от Кадырова

04 ноября 2022, 00:45

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Временно исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа назначен начальник организационно-мобилизационного управления, генерал-майор Александр Линьков, сообщила пресс-служба округа. В пресс-службе не сообщили, с чем связана временная замена раскритикованного Кадыровым генерал-полковника Лапина.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября гостелеканал "Грозный" сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Об этом же сообщили и другие источники, при этом источник в Минобороны сообщил, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало. Чеченский гостелеканал без согласования с Рамзаном Кадыровым не мог до поступления официальной информации опубликовать сообщение о том, что генерал Александр Лапин снят с должности, это говорит о причастности главы Чечни к замене Лапина, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

30 октября источник в Минобороны сообщил, что генерала Александра Лапина во время его отсутствия на посту командующего группировкой "Центр" на Украине заменил генерал Андрей Мордвичев. Рамзан Кадыров, жестко критиковавший Лапина, лестно отзывался о Мордвичеве.

Временно исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) назначен начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков, сообщил "Коммерсант" 3 ноября со ссылкой на пресс-службу ЦВО. Причины отсутствия генерала Лапина в ЦВО раскрывать не стали, говорится в публикации.

"Он будет временно исполнять обязанности командующего войсками ЦВО на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина", — процитировало издание сообщение пресс-службы.

Линьков в качестве временно исполняющего обязанности командующего войсками ЦВО присутствовал на встрече полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева с гражданскими активистами округа, которая состоялась 3 ноября, сообщило в тот же день ТАСС.

Ранее источник в Минобороны сообщил, что Лапин ушел в отпуск. "Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Все нормально, просто ему дали время отдохнуть (генерал с первых дней спецоперации на передовой). В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", — привело его слова 29 сентября Ura.Ru. В то же время другой источник издания заявил, что генерал-полковник подал рапорт об увольнении и к командованию уже не вернется.

На сайте Минобороны, по состоянию на 00.25 мск 4 ноября, нет информации о временном назначении Александра Линькова, а также об отпуске или увольнении Александра Лапина. Также нет информации и о назначениях на какой-либо пост Андрея Мордвичева.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

После первого критического выступления Кадырова в адрес генерала Лапина опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали, что критика в адрес Минобороны за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля. При этом среди высшего офицерского состава слова Кадырова вызвали отрицательную реакцию, уверены аналитики.

27 октября Рамзан Кадыров повторно выступил с критикой Александра Лапина, отметив, что согласен с предложениями бизнесмена Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. Пригожин в свою очередь раскритиковал кадровых военных, которые не имеют реального боевого опыта. Ранее, 1 октября, Кадыров критиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения, а также подверг гневной критике лично генерала Лапина. Евгений Пригожин в тот же день поддержал в этом Кадырова.

Публичная критика от Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из них заработать себе политические дивиденды, предположил политолог Алексей Малашенко, комментируя повторные заявления Кадырова и Пригожина. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, считает политконсультант Евгений Минченко.

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