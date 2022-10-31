Политологи указали на причастность Кадырова к замене Лапина Мордвичевым

31 октября 2022, 17:58

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Чеченский гостелеканал без согласования с Рамзаном Кадыровым не мог до поступления официальной информации опубликовать сообщение о том, что генерал Александр Лапин снят с должности, это говорит о причастности главы Чечни к замене Лапина Андреем Мордвичевым, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября гостелеканал "Грозный" сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Об этом же сообщили и другие источники, при этом источник в Минобороны сообщил, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Официального подтверждения этой информации от Минобороны России не поступало.

30 октября источник в Минобороны сообщил, что генерала Александра Лапина во время его отсутствия на посту командующего группировкой "Центр" на Украине заменил генерал Андрей Мордвичев. Рамзан Кадыров, жестко критиковавший Лапина, лестно отзывался о Мордвичеве.

Информации ЧГТРК "Грозный" об отставке генерала Лапина вызывает доверие, указал сотрудник института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Это сообщение, которое заслуживает доверия. Очевидно, что телеканал дал такую информацию, опираясь на сведения от Рамзана Кадырова. Без его ведома и одобрения такая информация не могла быть опубликована. Тем более, что Минобороны официально не комментировало эту новость", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, тот факт, что ЧГТРК опубликовала эту информацию без ссылки на официальные источники и напомнила о критике Кадырова в адрес Лапина, говорит о причастности главы Чечни к этой отставке. "Просто так ругать генерала Кадыров не стал бы. У него была информация, что Лапиным недовольны, и он стал критиковать его, зная, что его сменят. Его критика повлияла на дальнейшую судьбу генерала Лапина. И это, да, своеобразный успех Кадырова. Он причастен к этой отставке", - сказал Малашенко.

Политолог Дмитрий Орешкин также считает, что информация ЧГТРК заслуживает доверия. "Думаю, что информация чеченского гостелеканала верная. Но речь не об увольнении, а об отстранении от руководства операцией. Он остался генералом в армии и скорее всего получит иную должность. Но поскольку это сообщает чеченский телеканал, который не может эту тему освещать, если нет разрешения от Кадырова, жестко критиковавшего Лапина, то информация, скорее всего, соответствует действительности", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Отстранение Лапина – успех Кадырова, уверен он. "Безусловно, это аппаратный успех главы Чечни и той группы влияния, которая была за его (Лапина) отстранение. Просто Кадыров был фронтменом этой группы, позволял себе самые жесткие высказывания в адрес Лапина и, конечно, именно чеченский телеканал в рамках этой административной вендетты первым сообщил эту весть, поспешив зафиксировать победу главы Чечни", - отметил он.

27 октября Рамзан Кадыров повторно выступил с критикой Александра Лапина, отметив, что согласен с предложениями бизнесмена Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. Пригожин в свою очередь раскритиковал кадровых военных, которые не имеют реального боевого опыта. Ранее, 1 октября, Кадыров критиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения, а также подверг гневной критике лично генерала Лапина. Евгений Пригожин в тот же день поддержал в этом Кадырова.

Орешкин обратил внимание, что "не дело регионального руководителя комментировать вопросы о том, кто командует операцией". "Это дело Минобороны и [министра обороны Сергея] Шойгу. В этом смысле мы можем говорить, что Шойгу делается все более декоративной фигурой, а Кадыров, Пригожин и остальные представители "партии войны" набирают обороты. А Путину приходится учитывать их мнение по более широкому ряду вопросов", - сказал политолог.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что следует ждать официальных сообщений Минобороны. "Официально он (Лапин) находится в трехнедельном отпуске. Эта ситуация напоминает другую ситуацию, когда СМИ два месяца подряд писали, что командующий Черноморским флотом Осипов отстранен от должности, но на самом деле только пару дней назад он передал штандарт Соколову. Поэтому я советую ждать официальной информации, а не основываться на мнениях Кадырова и Пригожина. Мнения – это одно, а решение верховного главнокомандующего – это другое", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, после первого критического выступления Кадырова в адрес генерала Лапина опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали, что критика в адрес Минобороны за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля. При этом среди высшего офицерского состава слова Кадырова вызвали отрицательную реакцию, уверены аналитики.

Публичная критика от Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из них заработать себе политические дивиденды, предположил политолог Алексей Малашенко, комментируя повторные заявления Кадырова и Пригожина. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, считает политконсультант Евгений Минченко.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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