Источники сообщили об увольнении генерала Лапина после критики Кадыровым

29 октября 2022, 18:36

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Генерал Александр Лапин, которого глава Чечни жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября Рамзан Кадыров повторно выступил с критикой генерал-полковника Минобороны Александра Лапина. Он также отметил, что согласен с предложениями бизнесмена Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. Пригожин в свою очередь раскритиковал кадровых военных, которые не имеют реального боевого опыта. "Не могу не согласиться с Рамзаном Ахматовичем. Необходима работа над ошибками, в том числе и тактическими, и кадровыми", - заявил он.

1 октября Рамзан Кадыров критиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения, а также подверг гневной критике лично генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Пригожин в тот же день поддержал критику Кадырова.

Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» на Украине, снят со своей должности, сообщила сегодня на своем сайте государственная телекомпания "Грозный". Источник сведений ЧГТРК не указала, но подчеркнула, что Рамзан Кадыров дважды выступал с публичной критикой Лапина.

Информацию ЧГТРК «Грозный» подтвердил источник, знакомый с кадровым решением, сообщает РБК. "РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России", - отмечается в публикации.

По данным источника в Минобороны, Александр Лапин ушел в трехнедельный отпуск, информирует сегодня URA.ru. "В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", - приводит его слова издание.

При этом другой источник на условиях анонимности сообщил, что Лапин к командованию «Центром» не вернется, говорится в публикации.

Пресс-службы Минобороны и Центрального военного округа, по состоянию на 18.30 мск, не сообщили на сайте Минобороны об увольнении Александра Лапина.

Напомним, после первого критического выступления Кадырова в адрес генерала Лапина опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали, что критика в адрес Минобороны за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля. При этом среди высшего офицерского состава слова Кадырова вызвали отрицательную реакцию, уверены аналитики.

Публичная критика от Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из них заработать лично себе политические дивиденды, предположил политолог Алексей Малашенко, комментируя повторные заявления Кадырова и Пригожина. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, возразил политконсультант Евгений Минченко.

После начала военной операции Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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