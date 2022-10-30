Источник в Минобороны сообщил о замене генерала Лапина Мордвичевым

30 октября 2022, 20:27

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Генерала Александра Лапина во время его отсутствия на посту командующего группировкой "Центр" на Украине заменил генерал Андрей Мордвичев, сообщил источник в Минобороны. Рамзан Кадыров, жестко критиковавший Лапина, лестно отзывался о Мордвичеве.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября источники сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Официального подтверждения этой информации от Минобороны Россиии не поступало. При этом источник в Минобороны сообщил, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск.

1 октября Рамзан Кадыров критиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения, а также подверг гневной критике лично генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. 27 октября Кадыров повторно выступил с критикой Александра Лапина. Он также отметил, что согласен с предложениями бизнесмена Евгения Пригожина о необходимости тактических и кадровых изменений в руководстве армии. Пригожин в свою очередь раскритиковал кадровых военных, которые не имеют реального боевого опыта.

Руководить группировкой «Центр» в зоне военной операции на Украине будет генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, но только во время отпуска Александра Лапина, сообщил источник в Минобороны.

"Мордвичев назначен врио командующего группировкой „Центр“, командующим войсками ЦВО остается генерал Лапин. Как только у него закончится отпуск, он вернется к выполнению боевых задач во главе „Центра“", - рассказал он. Источник подчеркнул, что приказа об отстранении Лапина, по его данным, нет, пишет сегодня Ura.ru.

Этот же источник назвал Мордвичева «заместителем командующего войсками Южного военного округа в зоне спецоперации», уточняет издание. На сайте Минобороны, по состоянию на 20.25 мск, нет информации об увольнении Александра Лапина и назначении Андрея Мордвичева.

После первого критического выступления Кадырова в адрес генерала Лапина опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали, что критика в адрес Минобороны за просчеты на Украине вышла с одобрения Кремля. При этом среди высшего офицерского состава слова Кадырова вызвали отрицательную реакцию, уверены аналитики.

Рамзан Кадыров сообщал о встрече с Андреем Мордвичевым 28 марта. В тот день, по словам главы Чечни, он решил "нанести неожиданный визит" в Мариуполь. "В ходе визита я встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым, главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и командиром батальона «Спарта» Артемом Жога. В рамках встречи я ознакомился с подробным планом действий наших силовиков. Андрей Николаевич доложил о значительных успехах бойцов на ответственных участках", - написал тогда Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В тот же день он опубликовал видеоотчет об этой встрече. В конце опубликованного ролика показаны кадры, на которых Кадыров и Мордвичев обнимаются. "Ахмат – реальная сила!" – говорит на видео генерал Мордвичев, не выпуская главу Чечни из объятий. "Вот так говорит наш командующий, самый лучший командующий", - смеясь, комментирует эти слова Кадыров.

Напомним, публичная критика от Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из них заработать себе политические дивиденды, предположил политолог Алексей Малашенко, комментируя повторные заявления Кадырова и Пригожина. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, считает политконсультант Евгений Минченко.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

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