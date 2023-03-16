Кадыров приравнял нежелающих ехать на Украину к неверующим

16 марта 2023, 17:45

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Жители Чечни должны быть готовыми участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда говорит об отсутствии веры, заявил сегодня Рамзан Кадыров, напомнив, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом и призывали мусульман отправиться на нее. Так, 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала спецоперации на Украине, муфтий Чечни Салах Межиев выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил, что те, кто поехал воевать на Украину, "пошли на джихад", потому что вместе с НАТО в Россию "придёт вся грязь" и всё то, что по религии недопустимо. Глава Чечни Рамзан Кадыров также неоднократно призывал мусульман на джихад. В частности, 25 октября 2022 года он заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

Те, кто не желает отправляться на военную операцию на Украине, не имеют веры, заявил Рамзан Кадыров на совещании с командирами подразделений МВД и Росгвардии по Чечне. "Говорю тем, кто дома спит. Сегодня надо быть готовыми, чтобы туда [в зону СВО] выйти и участвовать, войдя в любое подразделение. Если он думает, что не должен туда поехать, то у него нет имана [веры], силы духа, мужества, любви к Родине, человечества, самоуважения. У него нет любви к своим братьям и сёстрам", - процитировало Кадырова агентство "Чечня Сегодня".

Этой же теме посвящена сегодняшняя запись в Telegram-канале Кадырова, где он вновь назвал военную операцию на Украине джихадом. "Для каждого чеченского воина спецоперация - это священный джихад, война с европейской мерзостью в виде грязнейшего бескультурья, нападок на религиозные и традиционные ценности, культурную самоидентичность", - написал глава Чечни.

К этому сообщению он приложил видеоролик, на котором командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом, защиту религии, семейных ценностей, обычаев и культуры, борьбу с "чеченоговорящими шайтанами, которые выступают под флагом ЛГБТ" и заявили, что находятся на священном джихаде.

Власти Чечни использовали вопрос веры для набора на службу

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев 11 февраля отчитался, что провел беседу о вере и религии с украинскими пленными. В ее ходе он демонстрировал им кадры гей-парада в Киеве и объяснял, что целью военной операции России на Украине является противодействие "западной идеологии" и "нетрадиционным ценностям".

В июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает подробности того, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

30 сентября 2022 года председатель парламента Чечни Магомед Даудов, по словам Кадырова, напомнил "об истинных целях и мотивах проводимой СВО". Даудов, обращаясь к бойцам, заявил, что идет борьба "с сатанизмом, безбожием и сторонниками всех нетрадиционных ориентаций", следует из видео и сообщения в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

Правозащитники и жители Чечни не раз заявляли о случаях принуждения к участию в военной операции на Украине

Все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно, заявил 29 декабря 2022 года Рамзан Кадыров. При этом в ноябре Кадыров заявил, что жители Чечни в ближайшее время начнут получать повестки, и чеченцам следует торопиться записаться в силовые структуры республики, чтобы служить вместе с земляками.

При этом 21 сентября 2022 года он сам заявил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправить на Украину. 2 октября 2022 года Кадыров сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены для участия в военной операции на Украине. 4 октября 2022 года стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном скончался после того, как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев.

22 августа 2022 года Кадыров пригрозил лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами.

28 июля 2022 года родственники контрактников рассказали "Кавказскому узлу", что уроженца чеченского села повторно отправили на Украину вопреки его желанию, не подписав рапорт об увольнении, а бывшему осужденному за причастность к боевикам силовики предложили обелить себя в их глазах участием в военной операции.

В этот же день Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями. При этом 14 июля 2022 года Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", – сказал Кадыров в эфире гостелеканала "Грозный".

13 мая 2022 года чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае 2022 года "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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