Родственники контрактников из Чечни рассказали об уловках рекрутеров

28 июля 2022, 13:17

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Уроженца чеченского села повторно отправили на Украину вопреки его желанию, не подписав рапорт об увольнении, а бывшему осужденному за причастность к боевикам силовики предложили обелить себя в их глазах участием в военной операции, рассказали родственники контрактников.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля Рамзан Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", - сказал Кадыров в эфире ЧГТРК "Грозный". Эта угроза прозвучала через четыре дня после того, как Кадыров заявил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину. 23 июля Кадыров опубликовал проповедь своего советника по религиозным делам, который связал участие в военной операции на Украине с обязанностями мусульман.

Об отправке из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов, регулярно заявляет Рамзан Кадыров. В частности, он сообщил об этом 25 июля. Ранее, 10 июля, Кадыров назвал сплетнями сведения о принуждении жителей Чечни участвовать в военной операции.

Жительница села в Шалинском районе Румиса сообщила, что ее племянник Ислам отправлен на Украину во второй раз, причем вопреки его желанию. В первый раз, по словам женщины, она два дня не знала, где он. "Сказал, что вернется через полчаса. Но прошел час, другой, один день, другой... Я мужа толкаю – сходи в полицию, узнай, где Ислам. Он поехал, там уверяют, что не знают, где племянник. А вечером второго дня, [с тех пор] как его нет, звонок с неизвестного телефона: «Тетя, не переживай и всем домашним скажи, чтобы не переживали: я в Украине, все нормально». Он недавно вернулся с Украины, отслужил там три месяца, их привезли на отдых. А Ислам как приехал, так нам всем сказал, что больше он туда не поедет. Написал рапорт на увольнение", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по словам женщины, Исламу позвонили, сказав, "что нужно еще где-то расписаться". "Просили приехать. А когда пришел, то посадили всех в автобус, куда-то отвезли, сказали, на построение, что это недолго. А оттуда отправили в Украину", - рассказала Румиса.

По ее словам, родственники попытались убедить Ислама вернуться домой. "Но он говорит, что это будет дезертирство, и что ему перед сослуживцами совестно. Я ему говорю, что рапорт же был отдан. Но Ислам отвечает , что рапорт не был подписан начальством и считается недействительным", - сообщила женщина.

Жителя Чечни Ахмеда убедил подписать контракт сотрудник силовой структуры, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» родственник Ахмеда, житель Грозного Мурад. По его словам, Ахмед в 2000 году, в возрасте 18 лет, оказался в отряде боевиков и во время боестолкновения был тяжело ранен, найден бойцами федеральных войск и доставлен в госпиталь. Позднее Ахмед был признан виновным по уголовному делу об участии в незаконном вооруженном формировании и осужден на 14 лет лишения свободы.

Отбыв срок наказания, Ахмед вернулся домой, но находился под административным надзором, ему было предписано в течении пяти лет после освобождения раз в месяц отмечаться в райотделе полиции. "За это время Ахмед женился, в его семье росли двое детишек. Постоянной работы не было, но он брался за любое дело. Больших денег такие подработки не приносили, но на жизнь хватало", - рассказал Мурад.

Сотрудник силовой структуры убедил Ахмеда подписать контракт, напомнив о его уголовном прошлом, сообщил Мурад. "[Силовик] сказал, что как правило, люди, отсидевшие сроки по 205 (теракт) или 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) статьям УК РФ рано или поздно все равно попадают за решетку, поскольку силовики "найдут, к чему придраться". И предложил, по его мнению, самый верный выход из создавшегося положения: «Подпиши контракт, поучаствуешь в спецоперации, три месяца пролетят незаметно, вернешься домой с деньгами, а после того, как ты уже обретешь статус участника спецоперации, ты себе таким образом заработаешь железное алиби»", - рассказал Мурад, добавив, что от сослуживца Ахмеда узнал, что Ахмед "поддался на уговоры" и "подписал контракт".

Житель Грозного Асланбек рассказал, что стал получать звонки от незнакомых людей с предложениями пойти на работу в силовые структуры. Молодой человек пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что после окончания политехнического университета в Краснодаре год работал в Тимашевске, но в этом году фирма закрылась, и Асланбек вернулся в Грозный, где занимается хобби - ремонтом машин для родных и друзей.

"Денег ни с кого не беру, мне нравится копаться в машинах. А параллельно рассылаю резюме – пока безрезультатно. А тут недели две, как мне стали названивать совершенно незнакомые мне люди. Предлагают идти работать в силовые структуры. Говорят, что сейчас такое удобное время идти работать в правоохранительные органы... Говорят, что раньше, чтобы устроиться в эти структуры работать, взятки давали, а сейчас запросто берут на работу, тем более того, кто с техническим образованием", - рассказал Асланбек, не уточнив, принял ли эти предложения.

Напомним, в июне стало известно о фактах рекрутинга представителями муниципалитетов и религиозными деятелями в чеченские силовые структуры. В частности, имам из Гудермеса в аудиосообщении пояснил, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Предложения трудоустройства в силовые структуры поступают и от органов занятости населения, рассказал "Кавказскому узлу" на условиях анонимности юрист из Чечни.

До недавнего времени устроиться в силовые структуры Чечни было очень сложно, но работа в силовых структурах стала непопулярной среди местных жителей из-за военной операции на Украине, подтвердил "Кавказскому узлу" активист из Чечни на условиях анонимности.

Отметим, 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны России. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. О целях создания военного полка спецназа Кадыров не сообщил, но добавил, что "это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона".

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