Кадыров отрицает принудительную отправку чеченцев на фронт

29 декабря 2022, 23:19

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Все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно, заявил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 20, 10 и 1 декабря. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции". С начала военной операции на Украине побывало более двадцати тысяч чеченских бойцов, девять тысяч сейчас находятся там, сообщил 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

С начала военной операции Кадыров не раз выступал с различными инициативами, так, до начала частичной мобилизации он предложил провести в регионах самомобилизацию, отправив на военную операцию хотя бы по тысяче человек. Затем Кадыров предложил отправить на военную операцию половину сотрудников силовых ведомств.При этом 22 сентября он заявил, что Чечня не будет принимать участие в частичной мобилизации, так как уже перевыполнила план на 254%. 15 ноября Кадыров призвал чеченских суфиев формировать боевые подразделения по принципу принадлежности к религиозным братства. Ответом на этот призыв стало формирование батальона баталхаджинцев, которых ранее поддержал Кадыров на фоне преследования вирда в Ингушетии, однако о формировании подразделений мюридов к 29 декабря не сообщалось. Рамзан Кадыров ищет в Чечне новый мобилизационный ресурс, однако адресаты его призыва идеологически не расположены участвовать в военных действиях, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил сегодня в ходе пресс-конференции, что все чеченцы отправились на военную операцию на Украине добровольно.

"У нас нет на спецоперации молодых людей, у нас все подготовленные ребята, которые добровольно сами, кто изъявил желание. Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости".

21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправить на Украину. 2 октября он сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены для участия в военной операции на Украине. 4 октября стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном скончался после того, как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев.

Кадыров назвал провокаторами тех, кто распространяет информацию о том, что будет еще одна волна мобилизации. Кроме того, он напомнил, что Чечня план по частичной мобилизации перевыполнила.

Он добавил, что не решает вопрос продолжения мобилизации. "Это решает Верховный главнокомандующий и ответственные органы. Но мы, чеченцы, всегда готовы. У нас есть подготовленные люди, которые добровольно решили отправиться на территорию СВО", - привело его слова агентство "Грозный информ".

По его словам, многие хотят отправиться в зону военных действий. "Желающих у нас много, не только из нашей республики, мы каждый день принимаем из разных субъектов разных национальностей, разных вероисповеданий. Обучаем их, одеваем, и все делаем, чтобы они были готовы", — подчеркнул Кадыров.

22 августа Кадыров пригрозил лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. При этом Магомед Даудов заявил, что на цели военной операции на Украине Кадыров потратил 20 миллиардов рублей из "своего кармана".

28 июля родственники контрактников рассказали "Кавказскому узлу", что уроженца чеченского села повторно отправили на Украину вопреки его желанию, не подписав рапорт об увольнении, а бывшему осужденному за причастность к боевикам силовики предложили обелить себя в их глазах участием в военной операции.

В этот же день Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями. При этом 14 июля Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", – сказал Кадыров в эфире гостелеканала "Грозный".

13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он

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