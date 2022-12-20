20 декабря 2022, 08:29

Власти сообщили об отправке новой группы военных из Чечни на Украину

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Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась очередная группа добровольцев.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 10 и 1 декабря, а также 27, 19 и 11 ноября, не называя числа отправленных бойцов. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции".

15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции побывали на Украине более 20 тысяч чеченских бойцов, более 9000 находятся там.

Из аэропорта в Грозном в зону проведения специальной военной операции на Украине отправилась очередная группа добровольцев, передал вечером 19 декабря "Грозный-Информ".

Издание также опубликовало фотографии, на которых показаны около 120 бойцов, они стоят около самолета, некоторые из них держат в руках флаги Чечни и России.

Проводили добровольцев председатель парламента Чени Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов и глава МВД Чечни Руслан Алханов.

Напомним, в мае президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Рамзан Кадыров назвал папу римского жертвой пропаганды", "Юристы и кавказовед сочли декларативным признание чеченского полка террористической организацией", "Кадыров привез к Путину мать силовиков Агуевых".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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