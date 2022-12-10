Кадыров похвалился отправкой новой группы добровольцев в зону военной операции

10 декабря 2022, 21:07

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Из аэропорта Грозного в зону специальной военной операции вылетела группа добровольцев, прошедших обучение в Российском университете спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 1 декабря, 27 ноября, 19 и 11 ноября, не называя числа отправленных бойцов. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции".

15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции побывали на Украине более 20 тысяч чеченских бойцов, более 9000 находятся там.

Сегодня из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев, сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа. Численность новой группы добровольцев Кадыров не назвал.

Проводили добровольцев министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД по Чечне Аслан Ирасханов, сообщил глава республики.

Как следует из приложенного к сообщению видео, на построении присутствовало не менее сотни экипированных бойцов. Среди тех, кто отправился на Украину, были добровольцы из Дагестана, Бурятии, Оренбурга, Пскова, Белгородской области.

Доброволец из Дагестана сообщил, что принял решение отправиться в зону боевых действий, чтобы не было стыдно перед детьми. "Я доброволец - меня никто не принуждал, меня никто даже не просил. Вырастут дети, мой же ребенок скажет - сосед сказал, его отец погиб там на фронте, где ты был? Что мне ему ответить?" - сказал он на видеозаписи.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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