Даудов заявил об участии девяти тысяч бойцов из Чечни в боях на Украине

15 ноября 2022, 15:54

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С начала военной операции на Украине побывали более двадцать тысяч чеченских бойцов, девять тысяч сейчас находятся там, сообщил сегодня председатель парламента Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 11 ноября, 30, 23 и 21 октября, не называя числа отправленных бойцов. 10 октября Кадыров сообщил, что более 200 добровольцев отправилось из аэропорта Грозного на Украину, а 7 октября опубликовал видео о том, что наряду с добровольцами на Украину отправились бойцы отряда спецназа "Ахмат".

31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлено более 5000 добровольцев из числа жителей Чечни.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сегодня на совещании с представителями силовых ведомств республики назвал численность чеченских бойцов на Украине, проинформировал сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На видео, которое разместил Кадыров, Даудов докладывает на русском языке. "С начала специальной военной операции в зону проведения СВО направлены более 20 тысяч наших бойцов. В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции находятся 9029 наших сотрудников, наших братьев-бойцов", - заявил глава парламента.

Отметим, что 6 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный", что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни.

7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции. 15 сентября он заявил, что российским губернаторам следует инициативно объявить в своих регионах самомобилизацию людей для формирования отрядов и отправки их на Украину.

Военком Чечни Турпал-Али Есимбиев 23 сентября заявлял, что в Донбассе дислоцированы более 4500 военнослужащих из Чечни, а в самой республике насчитывается свыше 10 тысяч резервистов.

30 сентября Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что число добровольцев, "которые стекаются в Чеченскую Республику со всей России" "за несколько месяцев перевалило за 6 тысяч".

После этого Кадыров отчитывался об отправке отрядов добровольцев на Украину. В частности, 3 октября он сообщил об отправке группы, в числе которой добровольцы и бойцы спецназа Ахмат". 10 октября Кадыров сообщил, что более 200 добровольцев отправились из аэропорта Грозного на Украину.

При этом неизвестно, как учитываются в данных об общей численности отправленных на Украину те, кто отправился туда повторно. Так, Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале 12 сентября проинформировал, что "элитные бойцы" "с новыми силами вернулись на передовую".

Напомним также, что 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что в России завершена частичная мобилизация. В тот же день заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину. На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил заместитель командира роты ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Асхаб Накаев.

Этим призывам предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

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