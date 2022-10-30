Росгвардеец из Чечни продолжил кампанию по рекрутингу молодежи

30 октября 2022, 00:14

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Заместитель командира роты ОМОН "АХМАТ-1" на фоне сообщений Кадырова о 13-милионных миллионных выплатах погибшим призвал молодежь отправиться на службу и "представлять свой народ". Пользователи соцсети сочли это призывом умереть на военной операции.

Как писал "Кавказский узел", заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом отправиться на Украину, чтобы защищать Чечню. Жители Чечни должны "стоять в очередях" и массово записываться добровольцами для участия в спецоперации на Украине, заявил 25 октября глава республики Рамзан Кадыров. В сентябре стало известно, что в управлениях и отделах МВД по Чечне свободны 414 мест, Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

6 сентября Рамзан Кадыров заявил, что к отправке на Украину готовятся "несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов". Он добавил, что созданы два новых полка и три батальона. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

С призывами к чеченской молодежи отправиться на службу выступил заместитель командира роты ОМОН "АХМАТ-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике Асхаб Накаев. Он призвал чеченскую молодежь прекратить попусту тратить свое время, "болтаясь на улице", а поддержать народ в этот тяжелый период, устроившись в их ряды, сообщило 29 октября ИА "Грозный Информ" в своем Instagram*-паблике.

"Та молодежь, которая сейчас занимается лишь тем, что стоит в переулках, должна вместо этого представлять свой народ, стоя рядом с нами, а если этого по каким-то причинам не могут, то хотя бы поддержать, ходя в мечеть на утренние намазы и совершая дуа за бойцов", - приводятся его слова в публикации.

К 23.50 мск 29 октября эта публикация набрала 323 отметки нравится и 32 комментария преимущественно на чеченском языке, которые перевел "Кавказский узел". "Судя по тому, что ты говоришь , ты всех призываешь умереть", - написала zalina___111. "Клянусь, не надо! Как вы мучаете людей, призывая умирать за Путина", - отметили heda3800.

Хуже бессмысленной смерти может быть только бессмысленная жизнь, а на Украине жители Чечни "защищают все, что им дорого" написал 29 октября глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, который опубликовал это видео в своем Telegram-канале.

С начала этой недели в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца и еще 58 были ранены, заявил 27 октября Рамзан Кадыров. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

Рамзан Кадыров, говоря о гибели бойцов, пообещал поддержать их семьи. "На похороны погибшего в зоне СВО бойца мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство. Раненые получают три миллиона. Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку", - написал он в своем Telegram-канале 27 октября.

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